Turizmu trebaju vaučeri i za zimsku sezonu

Turistički vaučeri za stanovnike Republike Srpske trebaju nam i za zimsku sezonu - stoji u inicijativi Privredne komore Republike Srpske. Uputili su je na adresu Predsjednika Srpske, Predsjednika Vlade i Ministarstva Trgovine i turizma RS.

"Smatramo da bi to bilo veoma korisno, prije svega za Jahorinu, kao jednu turističku destinaciju u koju su uložena znatna sredstva, čija je ponuda proširena. Mislimo, da bi naši banjski kapaciteti iamli velike benefite od ove akcije, i takođe neki turistički centri kao što je to Trebinje, kao što je to etno selo Stanišić", rekao je Goran Račić, predsjednik Privredne komore.

Predsjednik Republike Srpske inicijativu podržava, ali, o svemu prvo treba razgovarati.

"U suštini mislim da bi to bilo doboro s obzirom na činjenicu da će ova pandemija trajati, da će sigurno psotojati mogućnsoti da se, da će ljudi željeti da koriste možda i tokom zime takve vaučere, na taj način pomogne direktno ovim sektorima koji su pogođeni pandemijom", izjavila je Željka Cvijanović, predsjednik Republike Srpske.

Stanovnicima Republike Srpske je u periodu od početka turističke akcije, 15. juna do 5. novembra 2020. godine, izdato više od 20.700 turističkih vaučera, podaci su Ministarstva trgovine i turizma Republike Srpske. Najviše su posjećivali banjske centre. U "Vrućici" je iskorišćeno oko 7.000 vaučera direktno, i dio preko turističkih agencija.

"Kod nas se to pokazalo veoma pozitivno i dalo je rezultat zato što smo imali rast broja noćenja. Generalno smo imali pad broja noćenja, ali smo imali rast broja noćenja u odnosu na prošlu godinu u sektoru welnes turizma", rekao je Aleksandar Radošević, izvršni direktor za operacije i marketing u ZTC "Banja Vrućica".

Iz Ministarstva trgovine i turizma Republike Srpske poručuju da su spremni su da razmotre potencijalne modele nastavka projekta turističkih vaučera. Komora je predložila i da se omogući da i maloljetna lica koriste vaučere u vrijednosti do 50 maraka.