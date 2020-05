Tubin se pravda: "Poređenje ATV-a i RTRS-a sa fašistima izvučeno iz konteksta"

Milan Tubin je danas pokušao da ublaži ono što je juče rekao. Kaže da je njegov poređenje ATV-a i RTRS-a sa fašistima izjava izvučena iz konteksta. Vjerovatno kada je shvatio kakvu je štetu svojom izjavom nanio prvenstveno sebi, odlučio je da malo spusti loptu. Ne smetaju mu novinari već uređivačka politika ATV-a pa ga podsjećamo da u uređivačkom kolegijumu sjede dugogodišnji novinari.

"RTRS i ATV naravno da novinare poštujem, međutim uređivačka polčitika je stala na stranu SNSD i Dodika i kroz sav taj govor nisam rekao da su RTRS i ATV i novinar fašistićčka organizacija već da bi se moglo reći i podbvući da bi se moglo ići u tom nekom pravcu, da ni Hitler nije proganjao svoje političke neistomišljenike", rekao je Milan Tubin, poslanik SDS-a u NSRS.

Tubin je tvrdio da je ATV, prije provjere, pustila u javnost informaciju da je prijedorski ljekar zaražen. Podsjećamo ga na sledeće: zvanično je saopšteno da je ljekar prijedorske bolnice pozitivan na kovid 19 u četvrtak, 14. maja. To je informacija koju je saopštilo Ministarstvo zdravlja a koja je potvrđena i na konferenciji za novinare prijedorskog Gradskog kriznog štaba istog jutra. Sastanak kome je prisustvovao, na kome su bili i članovi gradskih rukovodstava DNS-a i SDS-a održan je veče prije, zbog čega se gradonačelnik Prijedora, koji je takođe bio na sastanku, samoizolovao. Htjeli smo da provjerimo da li su to uradili i ostali učesnici sastanka. Šta je tu zasmetalo Milanu Tubinu i zašto tvrdi da je ATV pustio lažnu informaciju da je ljekar zaražen kad je to dan prije zvanično potvrđeno, ostaje nejasno. U jednoj od svojih objava na društvenim mrežama, Milan Tubin je tvrdio da je pozitivan nalaz ljekara namještaljka. Takve izjave ''ne stoje'', poručuju iz Instituta za javno zdravstvo.

"Potpuno je nejasno na osnovu čega neko može da tvrdi da mi možemo lažirati rezultate kada sve, u tom smislu, radi uređaj, ne radi ih sama osoba, ljudski faktor je minimalizovan u smislu da sam uređaj, real time PCR prikazuje rezultate koji se, dalje, šalju svim ostalim kolegama u zdravstvenim ustanovama i oni sami, na osnovu tih rezultata, obavještavaju pojedince koji su testirani. Ni u kom slučaju ne stoji priča da mi, kao Institut, možemo da lažiramo neki rezultat ili da, još gore, osoba koja je negativna pošalje se u ustanovu gdje su sve ostale osobe pozitivne, u izloaciju karantinskog tipa. Samo one osobe koje su na testu prikazane kao pozitivne mogu da se nađu u objektu koji je izolacija, odnosno, karantinskog tipa", izjavio je Branislav Zeljković, direktor Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske.

Milana Tubina podsjećamo i da je ATV komercijalna televizija i da, u suštini, ima pravo da mu se ne dopada uređivačka politika ali da ćemo dozvoliti da nas poredi sa fašistima, to ne može da prođe. Kao što smo juče i najavili nakon njegove skandalozne izjave, snosiće za to sve zakonom dozvoljene posljedice. Koliko god puta da pokuša da se izvinjava. Tubinov stranački šef, Mirko Šarović, danas je kratko poručio da ne zna o čemu je tačno riječ i da će zauzeti stav kad vidi šta je u pitanju. Čudi da to nije vidio na televiziji iz Bijeljine koja je Tubinovu izjavu juče pustila dva puta.