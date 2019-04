Tubin: Cilj jedinstveni unutarstranački izbori

Predsjednik Gradskog odbora SDS-a Prijedor Milan Tubin najavio je danas da će u narednih sedam do deset dana sazvati ovaj odbor radi prevazilaženja podjela u prijedorskom SDS-u i radi uspješnog sprovođenja unutarstranačkih izbora.

"Mi smo sad već amortizovali situaciju. Održali smo određene sastanke sa nekim ljudima koji predstavljaju više strana i mislim da više u Gradskom odboru (SDS) Prijedor neće biti turbulencija i da ćemo nastaviti ozbiljan politički rad", rekao je Tubin na konferenciji za novinare u Prijedoru.

Dio prijedorskog SDS-a 13. januara je održao vanrednu skupštinu na kojoj je Tubina razriješio dužnosti i raspustio gradski odbor, o čemu je, prema Tubinovim riječima, završnu riječ dao Glavni odbor SDS-a na sjednici u Istočnom Sarajevu 31. marta.

"Glavni odbor je donio jednoglasno odluku u kojoj je ta skupština stavljena van snage, stavljene su sve odluke te skupštine van snage i svi da se vrate u redovan rad Gradskog odbora koji će u ovom sastavu funkcionisati dok ne budu završeni unutarstranački izbori", naveo je Tubin.

On je pozvao sve članove i simpatizere SDS-a da zajedno sprovedu unutarstranačke izbore koji su već započeli 15. marta, za koje je Gradski odbor imenovao petočlanu komisiju, ali je i druga strana formirala svoje tijelo sa istom funkcijom.

Tubin je naglasio da postojeća komisija treba da bude dopunjena i članovima koji su, uslovno rečeno, iz druge struje.

"Mislim da ćemo nakon nekoliko dana svi stajati u jednom redu. Nadam se da ćemo kao ozbiljna organizacija razriješiti svoje probleme", dodao je Tubin i naglasio da je sa obje strane potrebna širina i neophodno riješiti međuljudske odnose.

Do juna bi trebalo da budu završeni unutarstranački izbori na nivou SDS-a, a u gradskim i opštinskim odborima trebalo bi da budu okončani do kraja aprila ili do polovine maja.

"Najmanje je bitno ko će biti kandidat i ko će biti kandidati. Najbitnije je da se mi složimo, da to bude jedna dobra priča i da zajedno odradimo izbore", poručio je Tubin.

Konferenciji za novinare prisustvovali predsjednik Aktiva žena SDS Prijedor Biljana Knežević i član SDS-a Nikola Miodrag.