Trivunović: Obmana građana Teslića i zaposlenih u Domu zdravlja FOTO

Nisu tačni navodi načelnika opštine Teslić o poslovanju u lokalnom Domu zdravlja „Sveti Sava“, tvrdi direktor te zdravstvene ustanove Đurađ Trivunović. On je rekao da je riječ o obmani građana Teslića i zaposlenih u Domu zdravlja u toj opštini.

"Pominjao je nekakav manjak od 270.000 KM. Ako vi imate povećanja plata na mjesečnom nivou od oko 25.000 KM koje su se desile zbog promjene Zakona o platama u zdravstvu Republike Srpske gdje su povećani platni koeficijenti. Samo po sebi to ima finansijski efekt oko 25 000 KM u brutu, povećani su izdaci za plate. Načelnik je brzo zaboravio, da je nakon mog dolaska u Dom zdravlja, da sam bio obavezan platiti izgrađeni parking koji je urađen prethodno bez ijednog građevinskog dokumenta, a koji je koštao oko 70 000 KM. Rađen je krov jedne poslovne zgrade koja je negdje oko 97. 000 KM", kaže Trivunović.

Direktor teslićkog doma zdravlja kaže da su osim toga servisirani sva postojeća oprema i uređaji, ali su nabavljani i novi. Nabavka medicinske opreme je u planu i ove godine. Na sve to, tvrdi, morali su i da isplate sve obaveze radnicima koje su zakonom propisane po kolektivnom ugovoru, a po preporukama Glavne službe za reviziju.

"Za vrijeme apsolutne vladavine porodice Miličević u Domu zdravlja plate radnike bile su manje od 75 do 150 KM, radnicima nisu isplaćivane jubilarne nagrade, naknade za rođenje djeteta, naknade za smrt članova porodice. Isplaćivana su povećana pojedinim radnicima, vjerovatno onim bliskim njima, koja nisu bila zasnovane zakonom", kaže Trivunović.

Sve to, tvrdi, može se provjeriti na sajtu Glavne službe za reviziju koja je vršila kontrolu u Domu zdravlja za 2017. godinu. Taj izvještaj je, kaže, prezentovan na prethodnoj sjednici Skupštine opštine Teslić.

"Što se tiče stanja na računu mogu reći da je to samo još jedna obmana ljudi i širenje određenog defektivizma i ovdje kod radnika Doma zdravlja. Evo, možete da vidite na kraju prošle godine (decembar 2018.) koje je bilo stanje na računu Doma zdravlja, 1.222.403,49 KM. To u suštini treba da predstavlja određenu poslovnu tajnu. Ali, nije nikakv problem, dakle to je stanje na računu sa krajem prošle godine", dodaje Trivunović.

Teslićki Dom zdravlja „Sveti Sava“ je stabilna zdravstvena ustanova, tvrdi, koja izvršava sve zakonom povjerene poslove. To je primarna zdravstvena zaštita stanovništva opštine Teslić.

"Tako da te tvrdnje o nekakvom manjku, očito da se načelnik ne razumije u ekonomsku kategoriju manjak. Manjak nije ako je manje novca na žiro računu. Manjak se sasvim drugačije objašnjava i ne spada u tu kategoriju. Jedino načelnik Teslića Milan Miličević pravi opstrukciju u radu Doma zdravlja, a to je nepotpisivanje određenih dokumenata koji su putem zahtjeva upućivani kod njega i stoje u ladici već dva mjeseca. Preporučio bi načelniku u odlasku da više računa povede o finansijskom stanju opštine Teslić koje je u zadnje dvije godine u katastrofalnom stanju, poručio je Đurađ Trivunović koji funkciju direktora Doma zdravlja u Tesliću obavlja od 14. juna 2018. godine.