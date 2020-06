Trivićeva potvrdila autentičnost pisma, Bundalo ističe da nije "spavač"

U pismo koje je objavila ATV, Jelena Trivić članovima Glavnog PDP-a, piše da je njen stranački kolega, poslanik Perica Bundalo, "pokušao da joj preotme poziciju šefa poslaničkog kluba, ističući da je zbog toga u dilemi da li uopšte više treba da bude u klubu PDP", a priznala je da joj je Bundalo i prijetio.

Јelena Trivić je potvrdila da je pismo vjerodostojno, ali je objasnila da je upućeno prije 20-ak dana. Ona kaže da neće napustiti Klub poslanika PDP u NSRS.

- Da sam htjela da pišem javnosti, ja bih pisala javnosti. Moja intencija nije bilo da se pismo nađe u javnosti, ali to što je izašlo samo potvrđuje da se spavači ponekad probude. Već 20 dana ima kako je pismo poslato. Јa sam htjela dati na značaju glavnom odboru - jer mi ne možemo organizovati glavni odbor zbog ograničenja od 50 ljudi - a mislila sam da članovi odbora kao organa partije treba da budu upoznati. Pismo nije trebalo izaći. To što je pismo izašlo je dokaz da oni koji žele da se radi protiv interesa stranke, ne miruju - objašnjava Trivićeva.

Ona navodi da u proteklih dvadesetak dana nije bilo zvaničnih pokušaja (kroz stranačke organe) da se nesuglasice između nje i Perice Bundala riješe, i napominje još jednom da je glavni odbor onemogućen da se sastane zbog važećih ograničenja okupljanja većeg broja ljudi.

U pomenutom pismu, Trivićeva piše da je na jednoj sjednici poslaničkog kluba Bundalo pokušao da nametne izbor šefa kluba, sa isključivim zahtjevom da to ne bude ona. Ona je optužila Bundala da direktno radi "u nečijem interesu", a da to nije interes PDP-a.

Napisala je da je "odavno poznato da g. Bundalo ne radi u interesu PDP,", da je "dogovor na klubu kada je formiran je bio da on bude šef šest mjeseci, to je spletom okolnosti prolongirano na više od godinu i po dana."

Trivićeva je glavnom odboru otkrila da joj je nakon glasanja o slučaju "Pelješki most" u Narodnoj skupštini RS Perica Bundalo prijetio riječima: "budeš li glasala kako ti želiš ne znaš me ko sam i na šta sam spreman" i da je to ponovio nekoliko puta.

Pismo prenosimo u potpunosti:

"Poštovani članovi Glavnog odbora,

Želim da vas informišem da je na sinoć održanoj sjednici Kluba poslanika, na kojoj nisam bila prisutna jer sam bila u Palama, šef kluba Perica Bundalo, bez znanja Predsjednika PDP, g. Borenovića i bez mog znanja kao zamjenika šefa kluba, u konačnici bez mog prisustva, dakle u krnjem sastavu kluba, pokušao da izvede nešto što ne znam kako bih nazvala osim „mali puč“. Naime, prema informacijama koje sam dobila od pojedinih članova kluba, g. Bundalo je nametnuo tačku izbora šefa kluba bez da je to bilo planirano sa ostalim članovima kluba i predsjednikom stranke, pokušavajući da predloži da to isključivo ne budem ja, te zaključak da se izbor šefa kluba ostavi za nakon lokalnih izbora, dok je dogovor predsjednika stranke o čemu je informisao potpredsjednike, bio da izbor šefa Kluba ostavimo za pred prvu redovnu sjednicu Narodne skupštine, da ne žurimo s tim pred posebnu sjednicu koja se održava danas.

S obzirom da jeste u toku dilema u vezi kandidata za gradonačelnika Banja Luke, o čemu potpuno otvoreno i ljudski razgovaram sa Draškom i vrhom partije, procjenjujući ko ima najveće šanse, rekla sam predsjedniku partije nedavno, kao i Drašku i pojedinim članovima partije, da naravno ne bi bilo normalno da budem i kandidat za gradonačelnika i šef kluba i to zaista želim da istaknem.

Dakle, ne pišem ovo jer je Perica Bundalo osujetio „moje namjere“ da budem šef kluba već zato jer je to uradio na jedan nelegalan način. Svjesna takođe činjenice da su ga u klub podržali pojedini poslanici, postavljam sebi pitanje da li ja treba da vodim takav klub.

Vas informišem kako o vome ne biste čitali iz medija. Namjera mi nije da veličam sebe i nije mi povrijeđena sujeta, ali odavno je poznato da g. Bundalo ne radi u interesu PDP.

Dogovor na klubu kada je formiran je bio da on bude šef šest mjeseci, to je spletom okolnosti prolongirano na više od godinu i po dana i onda nas je dočekao ovakav rasplet. Svjesna sam da su ovakve stvari najmanje potrebne partiji, da se bavimo sami sobom. Ali zalažući u ovoj borbi svoju porodicu, prijatelje, posao i samu sebe, najmanje što želim jeste da dijelim zajednički prostor sa ljudima koji direktno rade u nečijem interesu, a da to nije interes Partije niti naroda Republike Srpske.

Ja sam na sinoćnjoj sjednici kluba na kojoj nisam bila, predstavljena kao remetilački faktor, kao neko ko „solira“ što možda sve jeste istina. Ali postoje organi stranke koji treba da sankcionišu takvo moje ponašanje, a ne da se o tome raspravlja na klubu poslanika gdje nisam imala priliku ni da se branim.

Neke od konstatacija koje je g. Bundalo koristio su, „ona neće biti moj šef kluba“, ako treba „pocijepaćemo klub“, itd. možemo se slagati ili ne slagati, ali meni nikad uinteresu nije bilo da pocijepamo klub, čak ni poslije Pelješkog mosta kada je bila zrela situacija za tako nešto, ja sam bila ta koja je cijelu situaciju smirivala i pristala na dogovor da Perica ostane šef kluba dok se to sve ne slegne, da ne bi ispalo da smo ga mi smijenili, a instalirali mene.

Dogovor tada iz avgusta prošle godine je bio, prema zahtjevu Perice Bundala, da dobije 6 mjeseci da se slegne tema Pelješkog mosta i da sam odluči kada će se povući. Tih 6 mjeseci je odavno prošlo. Ja sam prihvatala svaku opciju koju mi je nudio predsjednik partije. Zašto sam ja bila prijedlog za šefa kluba, treba da se vratimo na prvi Glavni odbor poslije opštih izbora kada je to dogovoreno na Klubu i Glavnom odboru, da Perica bude 6 mjeseci dok se ja ne „uhodam kao novi poslanik. Istini za volju, meni pozicija šefa kluba i nije nešto za šta bih se grčevito borila, ali sama činjenica da se o meni na klubu raspravljalo bez mog prisustva, gdje su iznošene kvalifikacije o meni, kakav sam ja to čovjek i političar, otvara meni dilemu da li ja treba da pripadam takvom klubu.

Istina je da sam ja profil čovjeka koji možda nije za politiku, barem ovakvu kakvu imamo mi u Republici Srpskoj, istina je da sam malo „tvrđi“ karakter i teško podnosim neprincipijelnosti, ali zar našoj političkoj sceni ne treba jedan tvrđi karakter, zar PDP-u ne treba osoba poput mene, bez namjere da o sebi pišem u superlativu.

Još želim istaći, da sam se poslije slučaja „Pelješki most suzdžala da ne širim priču o prijetnjama koje mi je tada uputio Perica Bundalo, riječima: „budeš li glasala kako ti želiš ne znaš me ko sam i na šta sam spreman“. Ponovio je to nekoliko puta, prijetećim tonom. Naravno, ja sam glasala po svojoj savjesti. Treba istaći i da tada Partija nije odlučila kako će se glasati, jer nije održana ni sjednica Kluba ni sjednica Predsjedništva stranke. Te prijetnje nisam zaboravila, ali ih jesam ostavila iza sebe, očigledno g. Bundalo nije.

Ovaj put ne želim niti mogu da se suzdržim da vas o ovome informišem.

Trudila sam se za ove 4 godine koliko sam u Partiji da pružim svoj maksimum, da se ponašam i djelujem u skladu sa vrijednostima i programskim ciljevima Partije, da ne štetim ugledu Partije, čak naprotiv, da ga nadograđujem zajedno sa svima vama. Znam da ovakva pisma nisu popularna, ali ja jednostavno ovo ne mogu prećutati i pustiti da se riješi samo od sebe. Smatram da Glavni odbor kao organ treba da budu upoznat o ovome.

Ja ću svoje formalne zahtjeve uputiti Predsjedništvu stranke i Predsjedniku Borenoviću i na osnovu postupanja po mom zahtjevu odlučiti o pravcima svog budućeg političkog djelovanja.

Perica Bundalo, šef Kluba poslanika PDP-a, za "Nezavisne" je rekao da je pismo koje se pojavilo u javnosti koje je poslala Jelena Trivić, njegova zamjenica u Klubu stav pojedinca, te da ga ne želi komentarisati.

"Neka se time bave organi stranke, a javnost neka sama ocijeni u čijem interesu radim ja ili bilo ko drugi. To je sve što mogu reći o tome, ne bih dalje komentarisao", rekao je Bundalo.

Podsjetio je da je trenutni sastav Kluba biran u novembru 2018. godine po Statutu na određeno vrijeme, te da je tačno da je bio dogovor da se nakon isteka određenog perioda bira novo rukovodstvo.

"I to je cijela istina. Nikakve odluke nismo donosili, sastajali smo se više puta, razgovarali smo na tu temu, zadnji put još polovinom maja. Odlučeno je da se o tome razgovara u nekom narednom periodu", rekao je Bundalo.

Na naše pitanje ima li "spavača" u PDP-u i da li pojedinci u toj stranci rade za interes vlasti, odgovorio je odrečno, te da javnost treba da ocijeni ko kako radi.

"Ono što mogu reći za sebe je da sam jedan od osnivača PDP-a sa članskom kartom s rednim brojem deset. Ja nikada i nikako ne bih mogao raditi protiv interesa nečeg što sam stvarao. Takve konstatacije apsolutno ne stoje", rekao je Bundalo.