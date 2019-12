Trivić za ATV: Rasprave u Parlamentu su jedna normalna pojava

"Svi poslanici i opozicije i poslanici vlasti prelaze određene crvene linije u svojim raspravama, diskusijama, ali ja mislim da od toga ne treba praviti neku pretjeranu priču. To je za parlamente, inače, u svijetu jedna normalna pojava. Ne kažem da se ne trebamo uvažavati, ne kažem da trebamo koristiti riječnik ulice, ne kažem da trebano biti bezobrazni, ne nikako, ali mislim da, ipak, u žaru borbe, u žaru diskusija, mi smo svi ljudi, mi svi unosimo dio sebe, svoj duh svoj narativ i onda dolazite u takve situacije", rekla je Jelena Trivić, poslanik PDP-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske komentarišući mnogobrojne uvrede i neprimjerne diskusije u najvišem zakonodavnom tijelu, gostujući u emisiji "Jedan na jedan" Alternativne televizije.

Jelena Trivić je istakla da to po njoj nije ništa pretjerano, strašno i da zbog toga i postoji Etički odbor Narodne skupštine Republike Srpske koji rješava te takve probleme. Naglasila je da u drugim parlamentima ima mnogo gorih situacija, nego što su to verbalne uvrede kojih ima kod nas.

"Mislim da smo mi još uvijek u okvirima neke normalne parlamentarne borbe koliko god to nekome djelovalo, da to baš i nije tako, meni je u Parlamentu prilično ugodno, čak i kad su te rasprave, u kojima ja lično ne učestvujem, meni to apsolutno ne izlazi iz okvira neke normalne parlamentarne borbe", istakla je Jelena Trivić.

Na pitanje urednika Marina Marinkovića, da li će biti kandidat za gradonačelnika Banjaluke, Jelena Trivić je rekla:

"O tome mi unutar naše stranke nismo razgovarali ni formalno ni neformalno. Naš kandidat je Draško Stanivuković i mogu samo citirati njega, da je on rekao da kandidat opozicije, koja mora biti ujedinjena oko jednog kandidata, da će kandidat opozicije biti onaj koji bude imao najviše šanse za pobjedu", naglasila je Jelena Trivić.