Trivić za ATV: Ima viška radnika u prosvjeti

Natalija Trivić, ministar prosvjete i kulture Republike Srpske, gostujući u emisiji "Jedan na jedan" ATV-a istakla je da u prosvjeti u ovom momentu ima viška nastavnog kadra.

"Moram biti iskrena u ovom momentu imamo viška radnika u prosvjeti, ali taj višak, ne mogu da kažem da nije angažovan, ne. Možda ne mogu da ispune normu u jednom zanimanju kao osnovnom, ali to se nadopunjava kroz određene sekcije i tako dalje. Kada govorimo o broju djece u školi, tačno je da broj djece direktno utiče na broj zaposlenih u osnovnim i srednjim školama. Nije jednostavno nekome ko je radio 30 godina u školi reći da više nema dovoljno časova ili da je jednostavno tehnološki višak i da uzme svoju radnu knjižicu i da ide kući. To je strašno u smislu posvećenosti tih ljud, rada koji su uložili, ali jednostavno u vremenu u kojem svi živimo to su izazovi, ne samo nas, nego mogu da kažem i cijele Evrope i moramo da pokušamo da nađemo rješenje za taj problem", naglasila je Natalija Trivić, ministar prosvjete i kulture Republike Srpske.

Ona je istakla da smanjenje broja učenika u osnovnim i srednjim školam direktno utiče na višak nastavnika, ali je naglasila da se taj problem može riješiti prekvalifikacijom radnika.

Istakla je da je opredjeljenje ministarstva i Vlade da se otvori mnogo više predškolskih vaspitnih ustanova u kojima bi mogli da budu zapsoleni radnici koji su višak u osnovnim i srednjim školama.