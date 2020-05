Trivić: Postoji mogućnost da budem kandidat PDP za gradonačelnika Banjaluke

Pompezno najavljivana kandidatura PDP-vog Draška Stanivukovića za gradonačelnika Banjaluke bi mogla da padne u vodu. I to zbog njegove do skoro bliske partijske koleginice, Jelene Trivić. Ono što se dugo spekulisalo, Trivićeva je danas potvrdila. Postoji mogućnost da ona, a ne Stanivuković bude kandidat te stranke.

"Postoji mogućnost da ja budem kandidat. Mi o tome razmišljamo. Mi razmišljamo ne o Jeleni Trivić, ne o Drašku Stanivukoviću, nego onom ko ima najviše šanse da pobijedi SNSD, da osvoji Banjaluku. Ako se pokaže da sam to ja, ja sam spremna da preuzmem tu odgovornost", izjavila je Trivićeva.

Iako Trivićeva kaže da kandidatura ne bi trebalo da poremeti odnose između nje i Draška Stanivukovića, taj voz je, reklo bi se otišao. Sujeta mladog Stanivukovića je, čim su se u javnosti pojavile priče da bi, pored Trivićeve, on mogao da padne u drugi plan, skočila do plafona. Vidi se to i po njegovim objavama po društvenim mrežama, na kojima Stanivuković i zasniva čitavu svoju političku karijeru. U poslednjih nekoliko mjeseci, Jelene Trivić u Stanivukovićevim snimcima uopšte nije bilo, što je prije par mjeseci bilo nezamislivo. Tek se prije dva dana na kratko pojavila u njegovom snimku iz banjalučkog Incela, ali i tu je Trivićeva Stanivukoviću poslužila samo kao statista. Ni Trivićeva Stanivukoviću ne ostaje dužna. U njenoj video-kompilaciji snimaka obilaska nekoliko gradova i opština, Stanivuković se pojavljuje samo jednom, na kratko i s leđa.

I dok Trivićeva, barem pred kamerama, govori da nije bitno da li će kandidat biti ona ili Draško, već da kandidat PDP-a dobije dovoljnu podršku, Stanivuković se, izgleda ne bi složio. Svoje kotiranje već neko vrijeme testira na društvenim mrežama. Doduše, samo na sebi bliskim portalima. Na jednom takvom je objavljenja anketa sa pitanjem, ko bi bio bolji gradoačelnik, on ili Jelena Trivić. S obzirom da taj isti profil vrlo izvjesno vodi ili Stanivuković lično ili neko od njegovih bliskuh saradnika, jer je na njemu, po samom uvođenju policijskog časa u Srpskoj, objavljen snimak ulica sa nadzorne kamere na Stanivukovićevoj kući, ne čudi da je Stanivuković na toj anketi odnio pobjedu.

Ako mu to i predstavlja određenu satisfakciju, neće biti odlučujući faktor u izboru kandidata. Čak je i lider stranke, koji je prije dvije godine Stanivukoviću pružio otvoreno podršku, počeo da se predomišlja.

"Stav je gradskog odbroa još prije dvije godine da je kandidat Draško Stanivuković, da li će biti nekih promjena ili ne, vidjećemo u narednom periodu kako stvari stoje", rekao je Branislav Borenović, predsjednik PDP.

Ionako pomršene konce, dodatno bi mogao da pomrsi SDS koji iz nekog razloga, izbor kandidata opozicije za gradonačelnika Banjaluke gledao sa strane.

Kako ATV saznaje, doskorašnji DNS-ovac Milan Radović je svoj dolazak u SDS uslovio kandidaturom za gradonačelnika. S obzirom da Mirko Šarović ne krije da bi Radovića želio u svojim redovima, ne bi čudilo da SDS na kraju uskrati podršku PDP-vom klandidatu, i izađe sa svojim imenom.