Treći zaraženi virusom korona iz Čelinca, pod nadzorom 210 osoba

Potvrđen je treći slučaj korona virusa u Republici Srpskoj. Radi se o sredovječnom muškarac iz Čelinca, koji je radio u Italiji i doputovao u istom autu sa osobom koja je prva oboljela, potvrdio je Alen Šeranić, ministar zdravlja Srpske.

Ova osoba već se nalazila pod nadzorom. U toku dana urađeni su nalazi, testiraće i najbliže kontakte.

"Ja molim sve građane i sve one koji imaju, do kojih dođemo u smislu epidemiološkog istraživanja moraju da daju istinite informacije. Svaka neistinita informacija bilo da se radi o broju telefona ili o boravištu ili samom datumu može da odvede samu istragu u pogrešnom pravcu. To nam onda komplikuje situaciju u smislu javnog zdravlja", kaže Alen Šeranić, ministar zdravlja.

"Ovo je očekivani slučaj. Mi nismo naravno mogli predvidjeti bilo koji scenario, ali u ovom trenutku to je normalan sljed događaja i praćenje epidemiološke situacije i epidemiološkog ispitivanja. Molimo građane da se telefosnki javljaju i da ih prate epidemiološke službe", kaže v.d. direktor IJZ Branislav Zeljković.

Pod nadzorom se nalazi 210 osoba, saopšteno je to ranije danas nakon sjednice Vlade Srpske i koordinacionog tima za planiranje, sprovođenje i praćenje aktivnosti u vezi sa virusom korona.

"To je neki porast u odnosu na prethodni dan za oko 50-tak osoba što je bilo i za očekivati u odnosu na dinamiku jučerašnjeg dana i svih poruka koje smo poslali. Po pitanju nadzora, najviše osoba je pod nadzorom u Banjaluci njih 118", kaže Šeranić.

Stručnjaci apeluju na sve oni koji dolaze iz zemalja pogođenih korona virusom, da se po ulasku u Republiku Srpsku jave nadležnom epidemiologu. On će procijeniti u kakvom riziku su bili i primjentii odgovarajuće mjere.

"Naš osnovni cilj je da svakog oboljelog što prije prepoznamo, izolujemo i da spriječimo dalje širenje bolesti u Republici Srpskoj", kaže Jela Aćimović iz IJZ Republike Srpske.

Zdravstveni sistem u Srpskoj spremno je dočekao korona virus, kažu predstavnici SZO u BiH koji su danas stigli u Banjaluku. Zadovoljni su kako su insiticije ragovale na pojavu virusa korona u Republici Sprskoj.

"Nema mjesta za stigmatizaciju bilo doraslih ili učenika ili djece u školama. Zaista nema mjesta tome, svakome se može desiti bilo kada. Sistem nadzora je uspsotavljen jako kvalitetno i vjerujemo da će se zadržati na ovom nivou", kaže predstavnik Svjetske zdravstvene organizacije u BiH.

Zdravstveni sistem i ustanove u Srpskoj spremne su i za drugi scenario, po kojem se javljaju tzv. "klasteri oboljelih". Testova ima dovoljno, a Ministarstvo zdravlja i Institut za javno zdravstvo rade na nabavci dodatnih količina.