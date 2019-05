Trebinje: Koalicija SNSD–DNS na korak do pucanja

Koalicija SNSD – DNS u Trebinju na korak je do pucanja. Sve je kulminiralo na jučerašnjem zasjedanju lokalnog parlamenta.

Dva DNS-ova odbornika nisu podržali tačku o kreditnom zaduženju, pa su vladajući za čas posla smijenili DNS-ovog Bojana Šapurića sa funkcije potpredsjednika Skupštine grada, uz obrazloženje da je DNS prekršio dogovor koalicije. Šapurić iznenađen.

"Vidjeli ste njihovo obrazloženje, nemam šta da komentarišem da su imali šta pametnije reći možda bi i dali u obrazloženju. Ja sam funkciju obavljao dostojanstveno, primjereno, predstavljao grad na najbolji mogući način i pokazao ga u pravom svjetlu i tako ću nastaviti da radim, sve što je u interesu grada Trebinja to ću podržati, sve što budem smatrao da nije u interesu grada neću. Bože moj, život ide dalje", kaže Šapurić.

Zašto odluku nisu kritikovali na kolegijumu, nego tek na skupštini, pita se gradonačelnik Trebinja. Mirko Ćurić, za ATV, kaže da je ovo odluka svih odbornika skupštinske većine.

"Nakon tog dešavanja bio je sastanak političkih subjekata i nezavisnih kandidata koji su u poziciji i dogovor je bio da se ipak to nešto ne može dešavati u skupštini i da se odradi ono što se odradilo juče", kaže Ćurić.

Tajnim glasanjem, za Šapurićevu smjenu bilo je 18 odbornika. Trzavica između DNS-a i SNSD-a u najjužnijem gradu Srpske bilo je i prije. Šta će se dešavati dalje nije jasno. Prvi trebinjski DNS-ovac u ljutnji je juče poručio da je ovo kraj saradnje.

"Ovako donijeti odluke na prečas, sa ovim gospodo, ne DNS, nego skupštinska večina, neću govoriti koji koalicioni partner, sa ovim je prekinut koalicioni dogovor i koalicioni sporazum", rekao je Petar Ivanković, predsjednik GO DNS Trebinje.

"Što se nas tiče nema nekih promjena, to je nešto što se desilo. Ponuđeno je predstavnicima DNS-a drugim koji su u skupštini ponuđeno je isto prema koalicionom dogovoru da to mjesto pripadne njima, međutim oni su to odbili", kaže Ćurić.

Nisu odbili u Ujedinjenoj Srpskoj, pa je na mjesto potpredsjednika Skupštine grada Trebinja imenovan Mijat Šarović. Trebinjsku skupštinsku većinu od ukupno 29 odbornika do juče je činilo njih dvadeset i troje.