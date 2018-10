Trampova politika drugačija od one koju zastupa stara administracija 

Menadžer predsjedničke kampanje Donalda Trampa Kori Levandovski rekao je da je Trampova ideja spoljne politike potpuno drugačija od one koju je vodila bivša administracija.

"Imamo novi pravac, prvi put nakon 30 godina, za koji vjerujemo da je dobar za američke građane. Ono što je rađeno u prošlosti nije pokazatelj da će se taj trend nastaviti u budućnosti", istakao je on.

Levandovski je naveo primjer premjer premještanja američke ambasade u Izraelu navodeći da je „dvanaest predsjednika prije njega to obećavalo, a da to nikada nije urađeno do Trampa“.

Na pitanje o trenutnim stavovima američke administracije i njihovoj spoljnoj politici, on je rekao da neki ljudi koji su radili u staroj državnoj administraciji smatraju da treba da se upliću u izbore u drugim zemljama, ali da Tramp to ne želi.

"Tramp je poslao jasnu poruku, administracija Amerike će nastaviti da se bori sa problemima u sopstvenoj administraciji, jer je ostalo mnogo članova stare administracije koji opstruišu nove pravce djelovanja", istakao je Levandovski danas u Banjaluci tokom predavanja koje je održao na poziv banjalučkog Fakulteta političkih nauka o temi "Aktuelna politička situacija u SAD i njen uticaj na Evropu".

Odgovarajući na pitanje o navodnom ruskom uticaju na predsjedničke izbore u SAD, Levandovski je naglasio da je to potpuna neistina kojom se želio prikriti neuspjeh Hilari Klinton.

"Čak i da Tramp nije osvojio nijedan glas u Floridi, opet bi imao više glasova u odnosu na Hilari Klinton. Njima je trebala jedna takva kampanja da se prikrije neuspjeh Klintonove na izborima", rekao je Levandovski.

Kada je riječ o poziciji SAD prema BiH, Levandovski je rekao da ono što je u prošlosti učinjeno od bivše američke administracije ne znači da će se nastaviti istim pravcem.

"Prvi put SAD imaju predsjednika Trampa koji je zaista voljan da napravi određene promjene", rekao je Levandovski, dodajući da će se Tramp, čak i ako ne zna kako u određenim trenucima djelovati, posavjetovati sa najboljim savjetnicima, ali će na kraju, ipak, konačnu odluku donijeti predsjednik", istakao je Levandovski.