Topić: Za auto-put od Vukosavlja do Rače stiglo deset prijava

Direktor "Autoputeva Republike Srpske" Dušan Topić izjavio je da je za finansiranje, projektovanje i izgradnju auto-puta od Vukosavlja do Rače pristiglo 10 prijava, od čega je devet kompanija izrazilo interesovanje za sva tri lota, a jedna za drugi i treći lot.

Topić je u intervjuu za Srnu podsjetio da je auto-put dužine 70 kilometara podijeljen u tri dionice - Vukosavlje-Brčko, Brčko-Bijeljina i Bijeljina-Rača.

Pristigle prijave, tvrdi Topić, biće pregledane u narednih nekoliko sedmica, nakon čega će kompanije koje ispunjavaju zadate uslove ući u sljedeću fazu tenderske procedure.

"Ovo je takmičarski dijalog, koji u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podrazumijeva tri faze. Prva faza je ova pretkvalifikacija, druga je poziv pretkvalifikovanim kompanijama na takmičarski dijalog, odnosno na razgovor o njihovom viđenju realizacije projekata i treća je poziv za dostavljenje konačnih ponuda", objasnio je Topić.

Topić je naglasio da je procijenjena vrijednost sva tri lota milijardu KM, s tim što je u javnom pozivu izražena cijena od 1,3 milijarde KM, u koju su uključeni i troškove kreditiranja, odnosno kamata, jer je sve predmet javnog poziva.

"Pretpostavka je da ćemo od ovih deset, imati tri ili četiri ponuđača sa kojim ćemo ući u takmičarski dijalog", istakao je Topić.

Topić je podsjetio da je eksproprijacija zemljišta na trasi auto-puta počela proljetos, te da se radilo bez prekida.

"Krenuli smo na dionici od Rače prema Bijeljine, jer smo htjeli da prvo pripremimo tu dionicu u slučaju da dođe do aranžmana sa Srbijom koja je izrazila uvjerenje da će sa 100 miliona evra pomoći izgradnju tog dijela auto-puta. Kakav god aranžman da bude, Srbija gradi most na Savi i hoćemo da budemo spremni da počnemo gradnju od mosta", objasnio je Topić.

Ideja je, tvrdi Topić, da se krene od Rače prema Bijeljini, ali ako bude obezbijeđeno finansiranje sva tri lota nije isključeno da krene gradnja svih dionica istovremeno.

Topić je naveo da "Autoputevi" trenutno imaju otvorena dva gradilišta – most na Savi kod Gradiške i prva faza izgradnje Koridora "Pet ce" kroz Republiku Srpsku, dionica od Tovire do Kostajnice.

"Nakon godinu dana izgradnje, oba projekta teku ugovorenom dinamikom. Važno je da nije bilo obustave građenja, iako je virus korona stvarao probleme, prvenstveno u transportu robe i u komunikaciji. To se posebno osjetilo kad je u pitanju most na Savi kod Gradiške, koji je na granici i gdje ljudi prelaze sa jedne na drugu starnu. To je i danas otežano, ali uspijevamo", rekao je Topić.

Govoreći o Koridoru "Pet ce", Topić je napomenuo da je projekat prvobitno bio podijeljen u četiri faze, od kojih je prva ona koja se trenutno gradi kreditom Evropske banke za obnovu i razvoj /EBRD/ od 70 miliona evra.

"To je dio od Tovire do Kostajnice. Druga faza je prema jugu, od Kostajnice do entitetske granice na Putnikovom brdu, takozvana obilaznica oko Doboja. Obezbijeđen je kredit EBRD-a od 150 miliona evra, jer je to skuplja dionica, na kojoj imamo dva tunela, veliki most preko rijeke Bosne i veliki zasjek. Tu je u toku izbor izvođača radova i nadzornog organa, što bi trebalo biti završeno do kraja godine, da bi na proljeće počeli radovi", naveo je Topić.

On je dodao da su treća i četvrta faza ovog projekta spojene u jednu, koja podrazumijeva gradnju od Tovire na sjever do Vukosavlja i entitetske granice na Odžaku.

"Pregovoramo sa Evropskom investicionom bankom za kreditna sredstva. NJihovi ekspertski timovi rade evaluaciju projekta i tehničke dokumentacije. Plan je da na proljeće raspišemo tender za izbor izvođača radova, a sa gradnjom bi mogli početi na proljeće 2022. godine", tvrdi Topić.

On je dodao da ovu dinamiku prati i nastavak gradnje auto-puta prema Srbiji, od Vukosavlja prema Rači, te da bi izgradnja mogla da bude završena do 2025. godine ali pod uslovom da do kraja ove godine budu obezbijeđeni izvori finansiranja.

Topić je rekao da se pandemija virusa korona negativno odrazila na naplatu putarine, ali da u "Autoputevima" nisu nezadovoljni, jer su mnogo veće posljedice u nekim drugim oblastima života.

"Imali smo pad broja vozila na auto-putevima, posebno u martu, aprilu i maju, kada je broj vozila prepolovljen. Međutim, interesantno je da prihod od putarine nije prepolovljen nego je bio možda na istom nivou kao prošle godine. Objašnjenje je u tome što je prolovljen broj putničkih vozila, dok je broj teških teretnih vozila čak i povećan. Naravno cijena za teško teretno vozilo je daleko veća, tako da u pogledu prihoda nije osjetno smanjenje", naglasio je Topić.

Kad je riječ o gradnji mosta na Savi kod Gradiške, Topić je istakao da je preostalo još mnogo posla, te podsjetio da je ugovoreni rok proljeće 2022. godine.

"Izvođač nas uvjerava da možemo završiti do 2021. godine, ali sve zavisi od vremenskih uslova. Na našoj strani stubovi su već završeni. U narednih godinu dana najviše posla odnosiće se na montažu čelične konstrukcije“, rekao je Topić.

On je naglasio da je u završnoj pripremi projektna dokumentacija za auto-put Banjaluka-Prijedor, što je preduslov da se krene u eksproprijaciju, koja bi trebalo da bude obavljena tokom naredne godine.

"Kineski partneri će se pripremiti da počinu sa gradnjom kako se završava eksproprijacija", napomenuo je Topić.

On je dodao da će vrlo brzo biti aktuelan nastavak izgradnje auto-puta Gradiška- Banjaluka, odnosno izgradnja od Glamočana prema Banjaluci.

"Riječ je o obilaznici oko Banjaluke dugoj 20 kilometara, nakon čega bi auto-put nastavio dalje prema jugu, prema Manjači, do Mrkonjić Grada i dalje do Mliništa. To je bio projekat aktivan prije četiri-pet godina, koji je iz određenih političkih razloga u Sarajevu stopiran", podsjetio je Topić.

Topić je dodao da je bilo zamišljeno da se projekat realizuje sa Kineskom državnom bankom i preferencijalnim povoljnim kreditima kineske države koji je zahtijevao garanciju BiH koju "Autoputevi" tada nisu mogli dobiti.

"Sada su dragičiji odnosi u Sarajevu, dobili smo garanciju i mislim da ćemo nastaviti sa aktivnostima. U međuvremenu je došlo do promjene kod obilaznici oko Banjaluke, pošto se ona nalazi na Evropskom koridoru i dostupna su sredstva i Evropske komisije u vidu granta i evropskih banaka u vidu povoljnih kredita", objasnio je Topić.

On je dodao da je u toku izrada projektne dokumentacije, te bi za dvije godine mogla krenuti izgradnja, ako naredne godine krenu pripremni radovi poput eksproprijacije i izrade glavnog projekta.