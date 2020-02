Topić: Trasirana veza sa maticom

Auto-put, kojim će Republika Srpska dobiti kvalitetnu i savremenu drumsku vezu sa Srbijom, apsolutni je prioritet za Javno preduzeće "Autoputevi Republike Srpske", zbog čega se provode ubrzane aktivnosti na što kvalitetnijoj pripremi samog projekta i skorom početku realizacije, izjavio je u intervjuu Srni direktor ovog preduzeća Dušan Topić.

Topić je naglasio da je vjetar u leđa tom projektu dala Srbija, koja je lani i zvanično počela izgradnju auto-puta od Kuzmina do Rače, uključujući i novi most preko rijeke Save.

"Mi smo, sa svoje strane, u potpunosti prihvatili incijativu Srbije i krenuli u ozbiljne pripreme za realizaciju ovog projekta. Kao što je poznato, krajem godine, Narodna skupština Republike Srpske usvojila je plan parcelarizacije na pravcu od Rače, preko Bijeljine do Brčkog, tako da su stvoreni uslovi za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa na budućoj trasi auto-puta", naglasio je Topić.

Na pitanje šta su naredni koraci u tom pravcu, Topić je u intervju Srni rekao da je sljedeći korak definisanje načina finansiranja.

"Srbija je još od ranije izrazila spremnost da finansijski podrži izgradnju dijela tog auto-puta od Rače do Bijeljine, a kao što je poznato, prošle godine potpisali smo Memorandum o razumijevanju sa turskom kompanijom 'Tašjapi' koja već gradi auto-put od Kuzmina do Rače, kao i novi most. Kada preciziramo načine i uslove finansiranja, moći ćemo da krenemo u konkretnu realizaciju", pojasnio je Topić.

ZA 10 GODINA SRPSKA DOBILA 106 KILOMETARA AUTO-PUTEVA

Na konstataciju da je zahvaljujući projektu mreže auto-puta i brzih puteva, Republika Srpska već više od 10 godina veliko gradilište, te da su dva auto-puta već izgrađena, direktor "Autoputeva Republike Srpske" ističe da je za 10 godina rada i postojanja ovog preduzeća Srpska dobila 106 kilometara auto-puteva.

"Riječ je o dva auto-puta i to auto-putu E-661 Gradiška-Banjaluka i auto-putu '9. januar' Banjaluka-Doboj i oni predstavljaju kičmu buduće mreže auto-puteva. U prošloj godini započeli smo gradnju prvih kilometara auto-puta na panevropskom Koridoru 'Pet ce'", naveo je Topić.

On je najavio da je prvi naredni korak izgradnja šest kilometara saobraćajnice i dvije velike saobraćajne petlje - "Tovira" i "Kostajnica".

"Ovih dana očekujemo raspisivanje tendera za izbor izvođača za narednu fazu Koridora 'Pet ce', odnosno novih šest kilometara, u smjeru ka jugu i međuentitetskoj granici. To je ujedno i dobojska obilaznica, koju će karakterisati nekoliko značajnih mostova, nadvožnjaka i dva tunela, od kojih je jedan dužine 1.600 metara", istakao je Topić.

Prema njegovim riječima, predstoje i pregovori sa potencijalnim partnerima o nastavku izgradnje Koridora "Pet ce", ka sjeveru, odnosno od Doboja do Vukosavlja.

"Pored toga, tražimo partnere i za izgradnju auto-puta od Vukosavlja do Brčkog i spajanja sa auto-putem ka Beogradu. Moram naglasiti da se, pored kineskih kompanija, kao najpovoljniji partner pokazuje Evropska investiciona banka, koja nudi najpovoljnije uslove kreditiranja, uz bespovratna sredstva Evropske komisije, u visini do 20 odsto od iznosa kredita", precizirao je Topić.

Na pitanje u kojoj su fazi razgovori sa kineskim kompanijama, s obzirom na to da su iskazali interesovanje za realizaciju nekoliko važnih projekata, Topić je naglasio da je sa Kinezima već postignut jedan konkretan dogovor, odnosno došlo se do koncesionog ugovora o izgradnji auto-puta Banjaluka-Prijedor i taj projekat ide svojim tokom.

"Kineski partneri pripremaju projektnu dokumentaciju i zatvaraju finansijsku konstrukciju, dok mi, sa svoje strane, pripremamo eksproprijaciju nekretnina na predviđenoj trasi. Kinezi su izrazili interesovanje i za izgradnju dijela Koridora 'Pet ce', kao i auto-puta od Vukosavlja do Brčkog, ali od njihovih konačnih ponuda zavisi dalji tok tih razgovora", pojasnio je direktor "Autoputeva Republike Srpske".

S druge strane, dodao je on, prije nekoliko godina ovo preduzeće potpisalo je komercijalni ugovor sa jednom kineskom kompanijom, zainteresovanom za izgradnju auto-puta od Banjeluke do Mliništa /granica sa FBiH/.

"Ugovor i određeni nivo projektno-planske dokumentacije proslijeđen je kineskoj državnoj banci na razmatranje i odobravanje kreditnog sporazuma, ali je projekat još na čekanju zbog opstrukcije bivšeg saziva Savjeta ministara, koji banci nikad nije dostavio pismo podrške projektu. Nadamo se da će novi Savjet ministara to učiniti, kako bi ovaj projekat mogao da ide u dalju realizaciju", rekao je Topić.

DESET MILIONA KM VEĆI PRIHODI U PROŠLOJ GODINI U ODNOSU NA 2018.

Govoreći o prihodu od naplate putarine na auto-putevima u Republici Srpskoj, Topić navodi da iz godine u godinu taj prihod je u stalnom porastu, te da se to dijelom može pripisati činjenici da, zavšetkom izgradnje kompletnog auto-puta "9. januar", Republika Srpska ima 106 kilometara auto-puta u cjelini, tako da se ljudi odlučuju da koriste auto-put, umjesto magistralnih i regionalnih saobraćajnica.

"Možemo da budemo zadovoljni, jer smo 2019. godinu završili sa prihodom od 21,2 miliona KM, što je za 10 miliona više u odnosu na prethodnu godinu. Na to je, prvenstveno, uticalo povećanje broja kilometara, koji se naplaćuju, ali i povećanje samog obima saobraćaja na auto-putevima", istakao je Topić.

Na pitanje kako teku radovi na izgradnji mosta preko rijeke Save, s obzirom na činjenicu da je prošlu godinu, bez sumnje, obilježio i dugoočekivani početak radova na ovom projektu, Topić je rekao da se predugo čekalo na izgradnju tog mosta, ali je važno da je konačno počela.

"Radovi teku predviđenom dinamikom, počela je i priprema čelične konstrukcije u radionici, tako da očekujemo da posao bude završen u predviđenom roku. Most preko Save, finansijski gledano, mali je u odnosu na sve ostale projekte Javnog preduzeća 'Autoputevi Republike Srpske', ali je jedna od najvažnijih karika u lancu, jer upravo preko njega mreža auto-puteva u Srpskoj biće povezana sa evropskom transportnom mrežom. Pored toga, značajno će uticati i na povećanje saobraćaja na auto-putevima u Srpskoj", rekao je Topić.

On je dodao da ovdje mora naglasiti jednu zanimljivost, a to je da je gotovo u isto vrijeme počela izgradnja dva mosta preko rijeke Save, jedan vodi prema Hrvatskoj, drugi prema Srbiji, te da će u narednom periodu biti interesantno gledati napredak oba projekta.

U TOKU PRIPREMA DOKUMENTACIJE ZA BRZI PUT BIJELJINA-ZVORNIK-MILIĆI-SOKOLAC I SARAJEVO-VIŠEGRAD-VARDIŠTE

Na pitanje da li će Srpska uskoro dobiti prve kilometre brzih puteva, s obzirom na to da je preduzeće "Autoputevi Republike Srpske", pored auto-puteva, nadležno i za izgradnju mreže brzih puteva, Topić je odgovorio da u dugoročnim planovima, mreža brzih puteva broji približno isto kilometara kao i mreža auto-puteva u Srpskoj.

"Prvi koraci u pravcu realizacije tog projekta već su načinjeni i radi se na pripremi planske i projekte dokumentacije za brzi put Bijeljina-Zvornik-Milići-Han Pijesak-Sokolac, kao i za brzi put Sarajevo-Višegrad-Vardište", naglasio je direktor Javnog preduzeća "Autoputevi Republike Srpske" Dušan Topić.