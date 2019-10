Topić: Most na Savi kod Gradiške je najznačajniji infrastrukturni projekat

Most preko rijeke Save kod Gradiške, čija bi izgradnja trebalo da počne sutra, za Republiku Srpsku predstavlja jedan od najznačajnijih infrastrukturnih projekata na čiju se realizaciju čekalo gotovo 15 godina, rekao je Srni direktor Javnog preduzeća "Autoputevi Republike Srpske" Dušan Topić.

"Riječ je o građevini koja će u potpunosti dati smisao kompletnoj mreži auto-puteva Republike Srpske, jer će naši auto-putevi na taj način biti povezani sa mrežom evropskih auto-puteva, prije svih, panevropskim koridorom "Deset" i auto-putem Beograd-Zagreb", naveo je Topić.

On je pojasnio da je most preko rijeke Save predmet sporazuma BiH i Hrvatske, a u njegovoj realizaciji učestvuju BiH, Republika Srpska i Hrvatska.

Prema njegovim riječima, u skladu sa tim sporazumom hrvatska strana je, uz učešće zajedničke radne grupe za pripremu tenderske dokumentacije, sprovela tender za izbor izvođača radova, a BiH je, sa svoje strane, sprovela tender za nadzor radova.

On je rekao da su ponude za izbor izvođača otvorene 18. decembra lani i u prvoj polovini ove godine izvršena je evaluacija ponuda.

"Ugovor za izgradnju mosta su 16. jula u Zagrebu svečano potpisali "Hrvatske ceste" i Ministarstvo komunikacija i transporta u Savjetu ministara u tehničkom mandatu, odnosno konzorcijum tri kompanije 'Integral Inženjering', Laktaši, 'Đuro Đaković montaža' i "Zagreb Montaža"", precizirao je Topić.

Topić je podsjetio da ukupna ugovorena cijena za izgradnju mosta, koju će po pola snositi Hrvatska i BiH, iznosi 19.540.997 evra i obuhvata troškove izgradnje samog mosta, te troškove veze mosta sa postojećim auto-putem Gradiška-Banjaluka.

"Veliku podršku realizaciji ovog projekta pružila je i EU, koja je putem Investicionog okvira za Balkan odobrila 6,8 miliona evra bespovratnih sredstava. Ugovor za usluge stručnog nadzora potpisan je sa najpovoljnijim ponuđačem Konzorcijumom 'Krebs plus kifer' iz Njemačke i Institutom 'IGH' iz Hrvatske. Ukupna ugovorena cijena za usluge nadzora je 1.875.800 evra", dodao je Topić.

Rok za završetak radova na ovom mostu je 30 mjeseci.

Most će biti dug 430 metara i imaće četiri saobraćajne trake - po dvije iz svakog smjera, široke 3,75 metara.

Prilikom projektovanja mosta vođeno je računa da zadovoljava zahtjevima plovnog saobraćaja Savom, te će srednji raspon preko korita rijeke biti dug 170 metara.