Tokom prvomajskih praznika - 545 prekršaja zabrane kretanja

Tokom prvomajskih praznika, u Republici Srpskoj policijski čas trajao je 51 sat, da se spriječi širenje korona virusa.



Policijski čas je trajao od podneva do pet ujutru, prošlog petka, subote i nedjelje, a završio se u ponedjeljak u zoru. Iz policije poručuju - mjere su se u velikoj većini poštovale, ali je bilo prestupnika.

"Važno je istaći da je evidentirano 545 prekršaja po zaključku koji se odnosi na ograničenje i zabranu kretanja, i isto toliko broj izvršilaca će biti sankcionisan izdavanjem prekršajnih naloga", rekao je Branko Milašinović, glavni inspektor u Jedinici opšte policije, Uprava policije.

Sa zabranom kretanja, poklopilo se i uvođenje kazni za one koji ne nose zaštitnu opremu na otvorenom. Ukoliko ne nosite masku ili rukavice - čeka vas kazna od 100 do 300 maraka. I u ovom slučaju, bilo je neodgovornih pojedinaca - kažu u policiji.

"U proteklom vikendu od strane službenika MUP-a Republike Srpske, evidentirano je 214 prekršaja po ovoj uredbi, od toga 211 se odnosi na nekorištenje lične zaštitne opreme na javnim površinama i tri prekršaja su evidentirana gdje se izvršioci nisu pridržavali obavezne fizičke distance na javnim površinama", istakao je Branko Milašinović, glavni inspektor u Jedinici opšte policije, Uprava policije.

Banjalučani sa kojima smo razgovarali uglavnom nemaju problema sa restriktivnim mjerama - a ništa drugačije nije bilo ni ovog vikenda. Ipak, nadaju se da će sve što prije da se završi.

"Nemam nikakvih problema. Ja podržavam sve mjere, i mislim da su za naše dobro. Puno čitam knjige, pratim vijesti da vidim ima li šta novo. Obavezne mjere apsolutno primjenjujem, i to nije nikakav problem".

"Ništa, standardno. Malo filmovi, malo čitaj kući, prati TV i eto. Valjda će proći brzo".

"Teško. Kod kuće. Nadam se da će ovo vanredno stanje brzo biti ukinuto".

"K'o i svaki drugi dan. Ništa, kod kuće, malo čitam, malo nešto spremam za jelo, i to je to. Pridržavam se, rečeno je tako. Treba slušati one koji nešto znaju o tom", istakli su građani.

Iz Vlade Srpske svaki dan apeluju na građane da se pridržavaju svih propisanih mjera, da bismo suzbili širenje virusa korona.

Iako su se građani većinom pridržavali mjera predostrožnosti, broj zaraženih kovidom-19 je posljednjih dana ipak u porastu. Zato, ako napuštate domove, nosite maske i rukavice, ali ako baš ne morate da izlazite, ostanite kod kuće.