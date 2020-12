Tokom praznika zabranjen prevoz eksplozivnih materija

Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske /Dragan Lukač/ izdao je naredbu o zabrani prevoza eksplozivnih materija u drumskom saobraćaju na području Republike Srpske za dane predstojećih praznika.



Zabrana se ne odnosi na prevoz pirotehničkih sredstava za izvođenje najavljenih vatrometa, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova /MUP/.

Naredba se odnosi na period od 31. decembra od 12.00 časova do 2. januara do 24.00 časa, zatim od 6. januara od 12.00 časova do 7. januara do 24.00 časa, kao i 9. januaratokom cijelog dana.

Iz Ministarstva navode da je naredba donesena s ciljem preduzimanja bezbjednosnih mjera i radnji povodom nastupajućih praznika međunarodne Nove godine, pravoslavnog Božića i Dana Republike Srpske.

MUP, policijske uprave i policijske stanice za te dane neće izdavati odobrenja za prevoz eksplozivnih materija, napominje se u saopštenju.