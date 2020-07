Teslićka skupština usvojila niz infrastrukturnih projekata

Sanacija klizišta u Čečavi, asfaltiranje puta u Vikovcima i Šnjegotini, rekonstrukcija puta Blatnica- Lug Markovići, rekonstrukcija vodovoda i pješačke staze u Pribiniću, samo su neki u nizu infrastrukturnih projekata koje su usvojili odbornici skupštinske većine u teslićkom parlamentu.

Usvojena je i jednokratna relokacija sredstava za projekat izgradnje fiskulturne sale u najvećoj teslićkoj Osnovnoj školi „Petar Petrović Njegoš“. A, određene izvještaje za prošlu godinu, ispitaće tužilaštvo, poručuju odbornici SNSD-a.

"Odlučili smo se da idemo tim putem jer mi usvajamo određene programe, planove i ostalo međutim to načelnik i opštinska uprava to ne poštuju, već rade tamo gdje imaju oni korist. Smatram oda ej to nezakonito i poslaćemo određene dokumente u tužilaštvo", kaže Mišo Stojanović, predsjednik Kluba odbornika SNSD-a u SO Teslić.

Po peti put usvajamo jedan te isti projekat, ali ga lokalna vlast ne realizuje, poručuje predsjednik teslićkog parlamenta. Kaže, takva praksa mora biti prekinuta.

"Skupštinska većina je tu zadužena kao neka crna vrana, da oni neće da realizuju programe, mi to usvjamao ali oni se ne realizuju onako kako je to usvajano, nažalost ni onako kako je načelnik to prdloži, nego se po nekim drugim osnovama to radi", kaže predsjednik Skupštine opštine Teslić, Miroljub Letić.

Sjednici lokalnog parlamenta ni danas nije prisustvovao teslićki načelnik Milan Miličević. Novina je, međutim, da danas nije bilo ni njegovog zamjenika, odbornika SDS-a, kao ni načelnika opštinskih odjeljenja koji pripadaju toj stranci. S obzirom da iz Kabineta načelnika, niko nije bio prisutan na sjednici, određene tačke odbornici su morali povući sa dnevnog reda.