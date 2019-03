Teslić treba konačno da krene naprijed

Teslić je u zastoju zbog ignorisanja i nesaradnje načelnika te opštine sa institucijama Republike Srpske, poručio je Milorad Dodik. Lider SNSD-a kaže time je SDS-ov načelnik nanio veliku štetu toj opštini. Zbog toga je dao punu podršku koaliciji koja se, kako kaže, okupila oko ideje da opozove teslićkog načelnika.

"Svi dostupni projekti kojih je bilo u posljednje vrijeme veoma mnogo su ostali izvan Teslića zahvaljujući aktuelnom načelniku koji nije našao za shodno da aplicira na takve projekte. I sve skupa ljudi koji ovdje rade okupljeni oko SNSD-a dakle iz svih političkih partija pa i dio SDS-a su smatrali i smatraju da ovo treba da se desi, da se stvori novi impuls. Ja vjerujem i pozivam sve ljude da učine taj korak", istakao je Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a.

Vratićemo Teslić u lokalne zajednice koje sarađuju sa institucijama sistema, kažu u lokalnom SNSD-u. To će, tvrde, značiti nove projekte i brži razvoj opštine od koje će građani Teslića i te kako imati koristi.

"Ja ne sumnjam da ćemo to u nedjelju da to uspješno završimo. Nakon toga da idemo da sarađujemo sa svima onima koji hoće da pomognu da Teslić vratimo na mjesto gdje on treba da bude, a to je razvijena lokalna zajednica", istakao je Dragan Bogdanić, predsjednik OO SNSD-a Teslić.

O povjerenju aktuelnom načelniku Teslićani će se izjašnjavati na referendumu, u nedjelju 3. marta. Odbornici u lokalnoj skupštini donijeli su odluku o opozivu načelnika, zbog kako kažu, ozbiljnih nepravilnosti u radu. Bahato i neracionalno troši budžetski novac, ne sprovodi odluke skupštine, nije realizovao ugovorene investicije. Između ostalog, sporne su, tvrde, i javne nabavke, zapošljavanja u Opštinskoj upravi, kao i javni pozivi koji nisu planirani.