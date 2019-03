Teslić glasao o opozivu načelnika

"Nadamo se da će biti bolje" - to se danas, uglavnom, čulo na glasačkim mjestima u Tesliću. Jutros od sedam pa večeras do 19 časova, stanovnici te opštine izjašnjavali su se na referendumu o opozivu načenika, Milana Miličevića iz SDS-a. Teslićani poručuju da je svima jasno da nova skupštinska većina i načelnik nikako ne mogu zajedno. Previše je, kažu, problema, ne vide napretak niti da se u Tesliću realizuju prijeko potrebni projekti.

"Normalno da se treba mijenjati, nešto ne štima, ne štima, ne ide."

"Dužnost nam je da iziđemo, a narod će svojim glasovima odrediti."

"Nismo valjda toliko glupi da imamo ljude iz Teslića na nivou države, a da mi budemo nešto mimo toga."

"Da bude bolje nego što jest sada, ništa drugo, nek nam bude svima dobro," rekli su Teslićani.

Posljednji podaci o izlaznosti saopšteni su u 15 časova. Do tada je glasalo 13 449 građana. To je izlaznost od 32 odsto. Ukupno, pravo glasa ima 44 033 građana. Na četiri glasačka mjesta biće produženo glasanje, jer su otvorena kasnije, kako je objašnjeno, zbog tehničkih razloga.



U Komisiji za sprovođenje postupka opoziva načelnika kažu da je dan protekao bez većih problema.



"Imamo informacije da možda neki posmatrači prave probleme. Mislim da će to da se riješi, da neće biti nekih ozbiljnih problema. Nema nikakvih ozbiljnih pritužbi od strane glasača i glasačkih odbora," rekla je Nikolina Ristić, predsjednik Komisije za sprovođenja postupka opoziva načelnika opštine Teslić.

U SNSD-u su ubjeđeni da je Miličević izgubio povjerenje naroda. Ubjeđeni su, kažu, u njegov opoziv. Teslićki načelnik kaže spreman je da prihvati volju građana.

"Ja sam siguran da i želim da ljudi izađu potpuno opušteno, slobodno, da svojom slobodnom voljom odluče šta žele da bude budućnost Teslića i ako bude tako, onda sam zaista srećan čovjek," rekao je Milan Miličević, načelnik opštine Teslić.

"Potpuno sam ubjeđen da smo mi ovaj posao završili, da je završen opoziv načelnika i da nam nastoji u narednom periodu da izaberemo novog načelnika i krenemo onim putem kojim smo govorili, a to je saradnja sa svim institucijama," dragan Bogdanić, predsjednik OO SNSD-a Teslić.

Odbornici u Skupštini opštine Teslić donijeli su, 31. januara, odluku o opozivu načelnika Milana Miličevića. Tada je navedeno da su razlozi, između ostalog, neracionalno trošenje budžetskog novca, neprovođenje skupštinskih odluka, sporne javne nabavke...

Podrška opozivu stigla je, ranije, i od lidera SNSD-a, koji je poručio da je Teslić u zastoju zbog ignorisanja i nesaradnje načelnika te opštine sa institucijama Republike Srpske. Time je, smatra Milorad Dodik, SDS-ov načelnik nanio veliku štetu opštini. Zbog toga je dao punu podršku koaliciji koja se, kako je rekao, okupila oko ideje da opozove teslićkog načelnika.