Teška odluka pred opozicionarima - Koje ime poslati u trku na opštim izborima

Teške odluke pred opozicionarima Republike Srpske - od više ponuđenih izabrati samo dva imena za predstojeće opšte izbore. Uoči sutrašnjeg sastanka tri partije, rastu ambicije. Na listama, ipak nema dovoljno pozicija.

"Imamo ambiciju da damo jednog od kandidata i da je naša želja, i vidjećemo da li ćemo to u pregovorima i ostvariti, da damo kandidata za poziciju Predsjednika Republike. Sa svoje lično strane mogu reći da postoji ta vjerovatnoća da to budem i ja", izjavila je Jelena Trivić, potpredsjednik PDP-a.

Da to bude baš on, ne bi smetalo ni PDP-ovom Drašku Stanivukoviću. U trci se vidi i SDS-ov Milan Miličević.

"Donijeti vrlo mudru nimalo ishitrenu odluku koja neće biti prekasno ali ni prerano donesena, biće donešena tačno na vrijeme. Ko su ljudi koje predstavljamo javnosti kao kandidate za dvije glavne funkcije ali i za sve drugo", rekao je Milan Miličević, načelnik opštine Teslić.

"Opozicija na nivou Republike Srpske ima više imena. I ono što je potitivno je da se ta imena ne svode samo na nas dvojicu", rekao je Draško Stanivuković, predsjednik GO PDP-a.

Svoje ime ponudio je i Nebojša Vukanović, najglasniji poslanik u klubu SDS-a u Parlamentu Srpske. Gužvu su napravili i novopečeni opozicionari iz DNS-a, koji se već nazivaju okosnicom izbora.

"DNS je, kako bih to rekao, strano tijelo u toj koaliciji. On suštinski ne pripada toj koaliciji ali zbog nekih problema Nešića sa SNSD-om, njegovih ličnih pozicija došlo je do istupanja iz te koalicije. To su faktori koji bitno utiču da li će doći do jedinstva. Ja lično mislim da to jedinstvo nije moguće aposlutno", kazao je Dragomir Vuković, politički analitičar.

Roj imena, ili narodski - "mala bara puno krokodila", mogao bi da zakomplikuje konačnu odluku. SDS, i dalje vodeća opoziciona partija, teško da će na izbore bez svog kandidata. Istu ambiciju ne kriju ni njihovi partneri.