Tegeltija: Uspjeh Srebrenice važan za cijelo društvo

Uspjeh ove lokalne zajednice važan je za cijelo društvo u BiH, poručio je u Srebrenici predsjedavajući Savjeta ministara. BiH je, kaže Zoran Tegeltija, uspješna onoliko koliko su uspješne njene lokalne zajednice, poput Srebrenice, koja je specifična opština.

Rješavanje problema putne infrastrukture, što je ujedno i rješavanje pitanja povezivanja sa Srbijom, projekti razvoja kulture i sporta u ovoj lokalnoj zajednici, kao i pomoć izbjeglim i raseljenim licima, samo su neke od tema o kojima je razgovarao sa načelnikom ove opštine.

"Srebrenici trebaju nova radna mjesta, kao i rješavanje određenih infrastrukturnih problema koji decenijama muče ove sredine. O tome smo razgovarali sa načelnikom - kako pomoći Srebrenici u njenim nastojanjima da otvore nova radna mjesta kako da obnovi neke pogone", rekao je Zoran Tegeltija, predsjedavajući Savjeta ministara BiH.

U Srebrenicu smo došli sa jasnom porukom, da ispravimo grešku prethodnog saziva Savjeta ministara, jasan je ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara. Naša politika je, kaže Staša Košarac, očuvanje svakog radnog mjesta i jačanje privrede. Ono što je obećao prethodni saziv Savjeta ministara, nije ispunio, tvrdi načelnik opštine Srebrenica.

"Raduje me sama inicijativa od samog početka imenovanja gospodina predsjedavajućeg Tegeltije, da je spreman da riješi pitanje milion i po obećanih donacija za Srebrenicu od Savjeta minsistara 2015. godine na zajedničkoj konferenciji kada je i Srbija donirala Srebrenici 5 miliona evra", istakao je Mladen Grujičić, načelnik Srebrenice.

"Sadašnji saziv želi da radi sa opštinskom strukturom da se stvore što bolji uslovi za život u Srebrenici. Želimo da radimo za svakog čovjeka u Srebrenici i da sa načelnikom i njegovom administracijom afirmišemo projekte koji su značajni za ovu opštinu", naglasio je Staša Košarac, ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara.

SNSD-ovom Mladenu Grujičiću stigla je i podrška povodom predstojećih izbora. Najvažnjije je političko jedinstvo, i okupljanje oko ideje da jedan srpski kandidat izađe na izbore, imajući u vidu specifičnosti ove lokalne zajednice, poruka je člana Izvršnog komiteta SNSD-a Zorana Tegeltije.

Da bez jedinstva, neće biti rezultata u ovoj specifičnoj opštini, jasno je i opozicioniom strankama u Srpskoj, koje su prije dva mjeseca podržale Grujičića kao zajedničkog kanidata za načelnika Srebrenice. Očekujem pobjedu Grujičića jer je pokazao da zna kako da rukovodi opštinom, poručuje Tegeltija.

Pohvale predsjedavajućeg Savjeta ministara stigle su i na rad načelnika Bratunca. Prioritet je, poručuje Tegeltija, da granični prelaz Bratunac-Ljubovija bude završen kako je i planirano do kraja marta 2021. godine.

"Što na opominje iz Savjeta ministara da u tom trenutku moraju biti sva planiranja sredstva za nove institucije koje ovdje trebaju da rade, ali institucije Republike Srbije kako nam se ne bi desilo da imamo otvoren most, a nemamo granični prijelaz. Tako da ćemo sve što je potrebno uraditi do kraja ove godine. Zaista je danas ugodno gledati ovaj prostor koji se gradi i da se jasno iz ovih kontura vidi da će ovo biti jedan od najsavremenijih graničnih prelaza koji danas ima BiH", naglasio je Zoran tegeltija, predsjedavajući Savjeta ministara BiH.

To je projekat koji je važan ne samo za Bratunac nego i za cijelu regiju, uključujući i mnogobrojne privrednike, poručuje Tegeltija.



Nakon sastanka sa privrednicima u Srebrenici predsjedavajući Savjeta ministara ohrabren je njihovim stavom da moraju da rade i razvijaju se. To su predstavnici različitih grana od metalske, prehrambene do tekstilne industrije i svi su, kaže, opredijeljeni da nastave investicije u svoje proizvodne cikluse i da traže nova tržišta.