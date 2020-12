Tegeltija: SNSD je najjača politička opcija u Srpskoj

Član Izvršnog komiteta SNSD-a Zoran Tegeltija istakao je da je ova stranka apsolutni pobjednik lokalnih izbora, osvojivši više od 200.000 glasova, dok je najbliža politička partija u Republici Srpskoj dobila gotovo tri puta manje glasova u odnosu na SNSD.

Tegeltija je izjavio Srni da druge političke opcije imaju neobičan način da ohrabre svoje glasače pokušavajući da kažu kako su oni izborni pobjednici, a imaju svega 15 načelnika, dok sa druge strane SNSD ima 45.

- Naravno mediji koji su naklonjeni jednoj ili drugoj opciji tu priču će ponavljati, ali svako onaj ko se bavi izborima zna da su izbori stvar mnogo brojki koje veoma jasno pokazuju trendove i rezultate i oslikavaju političku volju i opredjeljenje građana - rekao je Tegeltija.

On je naveo da je očekivao da će SNSD osvojiti još nekoliko načelničkih mjesta u Republici Srpskoj i da je trebalo da ih osvoji s obzirom na to ko su bili kandidati i na činjenicu koliko je SNSD radio u tim sredinama, ali građani iz tih lokalnih zajednica opredijelili su se za neke druge kandidate i to treba poštovati.

- U onim sredinama u kojima nismo ostvarili očekivane rezultate potrebno je da SNSD napravi konsolidaciju i ispravi greške koje smo imali u komunikaciji sa građanima kako bi taj rezultat na narednim izborima bio adekvatan ukupnoj podršci koju SNSD ima u Republici Srpskoj i u tim lokalnim zajednicama - pojasnio je član Izvršnog komiteta SNSD-a.

On je ocijenio da gubitak gradonačelničke pozicije u Banjaluci jeste veliki gubitak za SNSD i za njega lično predstavlja veliko iznenađenje, ali u javnosti se, nažalost, želi predstaviti da je zbog toga SNSD gubitnik izbora, što apsolutno nije tačno.

- SNSD je pobjednik ovih izbora kako god to neko tumači ili želi da tumači i ne vidim zašto bi se vezela Bijeljina kao neuspjeh SNSD-a, jer mi smo tamo imali kandidata koga smo podržali iz druge političke opcije - rekao je Tegeltija, podsjetivši da je rezultat bijeljinskog SNSD-a na ovim izborima nešto bolji nego 2016.

Tegeltija je naglasio da je poruka građana Republike Srpske na proteklim lokalnim izborima jasna - da je SNSD najjača politička opcija i da ima najveću podršku, a to se pokazalo na izborima i 2018. i 2020. a pokazaće se i 2022. godine.