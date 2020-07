Tegeltija: Potrebni odlučniji koraci BiH zbog Trgovske gore

"Svi moramo da se okupimo i da se sačini reprezentativni tim koji će predstavljati BiH u eventualnom sudskom sporu", rekao je Tegeltija nakon što se, zajedno sa predsjednikom Republike Srpske Željkom Cvijanović, sastao sa opštinskim rukovodstvom.

Tegeltija je naveo da će biti urađeno sve da ovo pitanje bude riješeno diplomatskim putem, ali da se ne može dozvoliti da na stranu budu stavljeni građani.

Prema njegovim riječima, institucije BiH nekoliko godina pokušavaju da se bave pitanjem Trgovske gore i koliko je to bilo uspješno sudiće se kasnije, ali, dodao je on, ovaj proces i dalje traje jer Hrvatska ne odustaje od svojih namjera

On je naveo da nije bilo odgovarajuće koordinacije u reakcijama BiH, ali da će to biti riješeno u narednih sedam do deset dana.

"Što se tiče definicija nastupa BiH, bilo je nekih nesuglasica, ali to ćemo riješiti u narednih sedam do deset dana", rekao je Tegeltija.

Tegeltija je istakao da je granični prelaz u Novom Gradu, koji je među prvima bio otvoren za robni promet, sada na pomalo čudan način prekategorisan.

"To je na neki način usporilo privredni razvoj i opštine Novi Grad, ali i susjednih lokalnih zajednica. Da li ćemo i kada stvoriti atmosferu sa Hrvatskom da je ovdje potreban granični prelaz za robni promet, to ćemo vidjeti, ali mi ne možemo odustati od naše namjere da ovaj granični prelaz bude otvoren i za robni promet, odnosno za teretni saobraćaj", naglasio je Tegeltija.

Tegeltija je rekao da, ako je nešto važno za razvoj pograničnih lokalnih zajednica i za dvije zemlje, onda je to nesmetan promet robe i ljudi koji omogućava život građana i razvoj lokalnih zajednica.

Načelnik opštine Novi Grad Miroslav Drljača rekao je da ova lokalna zajednica polaže ogroman napor kako bi se realizacijom značajnih infrastrukturnih projekata poboljšao kvalitet života u ovoj lokalnoj zajednici.

"U prethodnom periodu ulagano je najviše u puteve i vodosnabdijevanje u seoskom području jer je činjenica da dvije trećine stanovnika živi u seoskom području", rekao je Drljača.

Prema njegovim riječima, u narednom periodu je prioritet razvoj Industrijske zone "Poljavnice“.

On je rekao da je na današnjem sastanku razgovorano, osim o projektima, i o dva problema koji direktno utiču na život građana Novog Grada, a to su status graničnog prelaza i problem Trgovske gore.