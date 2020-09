Tegeltija: Maksimalna pomoć povratnicima

Predsjedavajući Savjeta ministara Zoran Tegeltija rekao je danas u Tesliću da će Savjet ministara na sve moguće načine pomoći da budu riješeni prioritetni problemi povratnika u toj opštini, kao i da je važna saradnja svih nivoa vlasti.



Tegeltija je u Tesliću, nakon sastanka sa poslanicima Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH Draganom Bogdanićem i Adilom Osmanovićem, te muftijom zeničkim Mevludinom Dizdarevićem, rekao novinarima da je za uspješan povratak građana na cijeloj teritoriji BiH važna saradnja svih nivoa vlasti, ali da najveći stepen odgovornosti za razvoj lokalne zajednice nosi lokalna vlast.

"Onoliko koliko lokalna vlast bude spremna da razumije potrebe svojih građana i da te potrebe prenese dalje, siguran sam da će i Vlada Republike Srpske, a i Savjet ministara pomoći u rješavanju", poručio je Tegeltija.

On je rekao da su najčešći problemi građana u BiH, kako povratnika, tako i onih koji to nisu, nedovoljan broj radnih mjesta i neuređena infrastruktura, odnosno obnova kuća.

"Svjesni smo da su određeni problemi bošnjačkog naroda, koji su ovdje povratnici, nešto izraženiji, prije svega, zbog neriješenih infrastrukturnih problema i neobnovljenih kuća. Mi smo danas došli ovdje da razgovaramo koji su to njihovi prioriteti, a ja kao predsjedavajući Savjeta ministara i svi ljudi u Savjetu ministara na adekvatan način, kako to bude moguće, pomoći ćemo", rekao je Tegeltija.

On je dodao da će Savjet ministara, u okviru programa Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice, pomoći obnovu kuća za povratničke porodice koje to još nisu učinile.

"Postoje određeni resursi iz kojih ćemo pomagati obnovu tih kuća. Pomažemo u cijeloj BiH, a danas smo ovdje u Tesliću", naglasio je Tegeltija.

Poslanik SDA u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Adil Osmanović izrazio je zadovoljstvo što je predsjedavajući Savjeta ministara prihvatio poziv da posjeti opštinu Teslić, medžlis Islamske zajednice Teslić, razgovara sa građanima koji su iznijeli probleme u ovoj lokalnoj zajednici, te da pokušaju naći rješenje za njih.

"Ono što je najbitnije, potrebno je razgovarati i zajedničkim političkim i drugim snagama učiniti sve da budu riješeni problemi sa kojima se susreće povratnička populacija, a to se može puno lakše uraditi kada imate saradnju nivoa BiH, entiteta, kantona, opština i naravno uključujući vjerske zajednice", istakao je Osmanović.

Poslanik SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Dragan Bogdanić rekao je da je u Tesliću bošnjačka zajednica i te kako prisutna i ima značajan udio u samom broju stanovnika, ali i da imaju problema, od infrastrukturnih do svih drugih.

"Osmanović i ja smo bili mišljenja da je dobro organizovati ovakav sastanak na kojem će moći da se razgovara o svim tim problemima, a da mi, koji smo većinski, preuzmemo brigu i u većoj mjeri i odgovornost za naše komšije. To podrazumijeva rješavanje njihovih problema, od stvaranja uslova za održivi život u ruralnim sredinama, izgradnju infrastrukturnih i proizvodnih pogona, do bolje zastupljenosti u organima upravljanja u javnim preduzećima. Sve to će doprinijeti nekom boljem zajedničkom životu", smatra Bogdanić.

On je napomenuo da su svi opterećeni istim problemom, a to je odlazak mladih sa ovog područja, te da bi trebalo da sva tri naroda i svi koji žive u Tesliću uzmu jednako učešće u stvaranju povoljnog ambijenta, kako bi se barem sačuvalo trenutno što imaju.

"A, mislim da imamo dosta, od slobode do svega ostalog što je potrebno da mlad čovjek i njegova porodica mogu da žive i rade, da se razvijaju i stvaraju novu budućnost za sve nas koji živimo u Tesliću", istakao je Bogdanić.

Muftija zenički Mevludin Dizdarević izrazio je zadovoljstvo zbog posjete predsjedavajućeg, rekavši da su ovakve posjete važne za jačanje odnosa svih nivoa vlasti.

"Cilj nam je da ovakvim posjetama osnažujemo međusobne odnose. Medžlis Islamske zajednice Teslić je na neki način povratnički i u tom pogledu očekujemo podršku svih nivoa vlasti", rekao je Dizdarević.

On je naveo da se povratnici u Tesliću susreću sa određenim poteškoćama, ali da su evidentni i pomaci, navodeći da je ove godine, doprinosom entitetske vlasti, sa radom počela Medresa u Banjaluci.