Tanasković: Reakcije na presudu Karadžiću pokazuju da rat nije završen

Ugledni srpski diplomata, vrsni poznavalac međunarodnih odnosa i doskorašnji ambasador Srbije pri UNESCO, prof. dr Darko Tanasković kaže u emisiji Jedan na jedan ATV-a da reakcije na presudu Karadžiću pokazuju da rat nije završen.

"Dometi su dalekosežni, zato što se nastoji cementirati jedna "istina", koja će Srbe označiti, možda ne baš sve kao genocidni narod, ali svakako narod čiji su pripadnici načinili prvi veliki i jedini genocid poslije Drugog svjetskog rata. To već ulazi u udžbenike, ulazi u enciklopedije, te posljedice su dalekosežne i one su najtragičnije", kaže dr Tanasković i poručuje da posljednja presuda u neku ruku korisna, ali to je korist na opasan način.

"Iz reakcija, naročito u bošnjačkim sredinama, pa i u nekim srpskim sredinama, pronalazimo elemente koji govore da je ta presuda doprinijela samo produbljivanju jaza i ukopavanju u nekim pozicijama onih koji smatraju da je haška pravda jedina pravda, ali da ni ona nije dovoljna za zločin koji je počinjen. To je jako opasno. S obzirom na saživot u BiH, mislim da je to neka vrsta lakmusovog papira koji pokazuje da rat nije završen", poručuje Tanasković.

Haški sud dokazuje da ni u čemu nije uspio da privede razumu one koji bi trebalo da imaju mnogo više odgovornosti prema za saživot naroda u BiH i uopšte na ovom prostoru, mišljenja je Tanasković.

Bilo je razgovora i o lobiranju koje vrše Albanci, kao i o razlozima zbog kojih to srpski narod ne radi.

Kao razlog zbog kojeg političko Sarajevo ne reaguje oštro na takse Kosova, profesor Tanasković kaže da je riječ zapravo o nelogičnoj politici koju vode muslimani.