Svi penzioneri u septembru dobijaju jednokratnu novčanu pomoć

Svi penzioneri u Republici Srpskoj sljedećeg mjeseca dobiće jednokratnu pomoć.

Na sjednici Vlade usvojena je odluka da dodatak dobiju svi penzioneri, a iznos će zavisiti od visine penzija. Novac će biti uplaćen na račune oko 20. septembra.

"Mi smo se ovdje rukovodili tim stvarima i postavili neke orijentire, prvi jeste prosječna penzija, drugi je prosječna plata i ono što jeste preko prosječne plate. To znači da će za to biti potrebno izdvojiti više novca i prema nekim našim procjenama, sada, s obzirom na ovu novu odluku, to će se kretati oko 17 miliona maraka, umjesto prvobitnih 12 do 15", kaže Željka Cvijanović, predsjednik Vlade Republike Srpske.

Penzioneri koji primaju penziju do 366 KM, kolika je prosječna penzija, dobiće 100 maraka jednokratne pomoći. Penzioneri koji primaju penziju do visine prosječne plate od 850 KM dobiće 50 KM, dok će oni sa penzijama većim od prosječne plate dobiti 30 KM. Predsjednik Srpske je pozdravio Vladine mjere.

"Želim da čestitam Vladi, Udruženju penzionera, skupštinskom odboru, ministarstvu, svima koji su bili dio konsultacija o ovome, ministarstvu finansija i čitavoj Vladi, što je imala taj senzibilitet i našla prostor za ovakvu mjeru", kaže Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske.

Uoči sjednice Vlade, premijerka i predsjednik Srpske su održali sastanak sa predstavnicima penzionera. Penzioneri su zahvalni i nadaju se da će i ubuduće Vlada pomagati najstarijoj populaciji.

"Dva-tri puta smo razgovarali u posljednih nekoliko dana, a davno smo se dogovorili da će biti ove pomoći. Ja se zahvaljujem predsjednici Vlade za njeno angažovanje oko ovih pitanja", kaže Rade Rakulj, predsjednik Udruženja penzionera Republike Srpske.

"Ako neko mene pita da li je ovo dovoljno, ja bih rekao da nije, ali jeste nešto u odnosu na trenutno stanje i moć Vlade Republike Srpske. Ja se u ime Odbora zahvaljujem Vladi Republike Srpske i nadam se da će se ovaj trend nastaviti", kaže Ilija Stevančević, predsjednik Skupštinskog odbora za praćenje stanja u penzionom sistemu.

Na sastanku u zgradi Vlade bilo je riječi i o drugim penzionerskim problemima. Između ostalog, govorilo se o pomoći u vidu ogreva i mogućim subvencijama za utrošenu električnu energiju. I to će Vlada razmotriti.