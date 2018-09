Predsjednik Socijalističke partije Petar Đokić istakao je danas da je predsjednik Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić svojim političkim djelovanjem proteklih 25 godina postojanja SP-a dao namjerljiv doprinos za rad stranke, njen razvoj, te naglasio ukupan politički i društveni doprinos koji je SPS dao Republici Srpskoj.

"Naše partije su obilježile život Republike Srpske. SPS je bila partija koja je dala svoj najveći doprinos da se stvara Republika Srpska, da se ona brani i odbrani u periodu kad je bilo najteže i da se poslije rata razvija na principima Dejtonskog mirovnog sporazuma", rekao je Đokić novinarima nakon sastanka u Banjaluci sa Dačićem.

Đokić je dodao da niko od drugih stranaka nije uspio da održi saradnju kao što su to SP i SPS, čime su, kako je naveo, pokazali jedinstvo i opredijeljenost da dalje razvijaju Republiku Srpsku i Srbiju.

"Naš dugoročni interes je da naši odnosi budu još bolji i da se još više povezujemo i bilježimo nove uspjehe od interesa za život građana obje zemlje", poručio je Đokić.

Predsjednik SPS-a Ivica Dačić naglasio je da je istorija ove stranke na neki način sublimirana istorija i same Srbije i srpskog naroda na prostoru bivše Jugoslavije.

"Kroz našu partiju su se prelamali svi problemi koji su postojali i nedaće kroz koje je naš narod prolazio. Zbog toga je stvaranje Republike Srpske, ta herojska borba srpskog naroda, jedan veliki zalog koji je ostao iza svih tih aktivnosti obje naše partije", rekao je Dačić.

On je poručio da je pitanje opstanka Republike Srpske i položaja srpskog naroda u Srpskoj i BiH nacionalno pitanje broj jedan za Srbiju.

Dačić je dodao da SPS podržava SP i njene kandidate za različite nivoe vlasti na predstojećim izborima.

"Imamo jedan cilj, koji govori da partija i koalicija ima mnogo, ali da je Republika Srpska samo jedno i svi moramo da vodimo računa o budućnosti Srpske i srpskog naroda", rekao je Dačić.

On je naveo da je danas u Banjaluci imao niz sastanaka, te da mu je najljepši trenutak bio kada ga je na ulici dočekao stariji građanin, koji mu je zahvalio za sve što je sa svojim saradnicima iz Ministarstva spoljnih poslova uradio na utvrđivanju istine o Jasenovcu.

"To me je ganulo i to je za mene najveća satisfakcija ze sve ono što radim", rekao je Dačić.