Puštena u rad hidroelektrana Bočac 2

U Banjaluci je puštena u rad Hidroelektrana "Bočac dva", jedna od najmodernijih izgrađenih na ovim prostorima u posljednjih nekoliko godina, u nju su uložena 42 miliona KM i omogućiće otvaranje 32 radna mjesta.

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da donošenje odluka o strateškim projektima poput izgradnje HE Bočac 2 predstavlja čast, hrabrost, ali i obavezu.

"Ljudi i politike vrijede onoliko koliko ostave iza sebe. Ovo je dio naše ukupne strategije razvoja", rekao je Dodik.

Predsjednik Srpske je rekao da je opredjeljenje rukovodstva Republike Srpske da ne vrši privatizaciju ovakvih preduzeća, već da i dalje gradi i ulaže.

"Ovakvi objekti su visokokomercijalni, daju veliku snagu i stabilnost. Ovo je energija budućnosti. U narednim godinama Republika Srpska mora da gradi ovakve objekte kako bi obezbijedila stabilnu i izvjesnu budućnost. Ovo je vlasništvo svih građana i Republike Srpske i tako mora da ostane", poručio je Dodik.

On je naveo da je bilo potrebno 47 godina da se ovaj objekat izgradi.

"Zatekli smo potpuno neriješenu sitaciju. Odlučili smo da idemo da vratimo pravo na izgradnju državi i to je bila ispravna odluka", naglasio je Dodik.

Predsjednik NSRS Nedeljko Čubrilović istakao je da izgradnja HE Bočac 2 predstavlja važan hidroenergetski projekat.

"Nadam se da će ovo rukovodstvo nastaviti na gradnji novih hidroelektrana i razvoju hidropotencijala", rekao je Čubrilović.

Ministar industrije, energetike i rudarstva Petar Đokić rekao je da je politika Republike Srpske u funkciji razvoja Republike.

"Republika Srpska ima vlast koja iza sebe ostavlja mnogo realizovanih projekata", rekao je Đokić i podsjetio da je Srpska je u proteklih nekoliko godina dobila tri energetska objekta HE Mesiće, HE Bogatić i HE Bočac 2.

Načelnica opštine Divna Aničić rekla je da preduzeće Hidroelektrane na Vrbasu pokazuje da sopstvnim snagama može da gradi velike i zahtjevne projekte. Ona je rekla da bez podrške instiucija Srpske, na čelu sa predsjednikom Miloradom Dodikom i premijerkom Željkom Cvijanović, realizacija ovakvih projekta ne bi bila moguća.

"Dokazali smo da možemo da gradimo nove energetske objekte", istakla je Aničićeva i dodala da HE Bočac 2 lokalnoj zajednici donosi rast privrede, minimalno 40 novih radnih mjesta i nove prihode u opštinskom budžetu.

Direktor Hidroelektrana na Vrbasu Nedeljko Kesić rekao je da je opredjeljenje sadašnjeg rukovodstva Srpske razvijanje hidropotencijala Republike.

"Opredjeljenje rukovodstva Republike Srpske je razvoj elektropoivrede i njen opstanak u vlasništvu Srpske. U tom cilju se realizuju brojni projekti", istakao je on.

HE Bočac 2 je jedna od najmodernijih hidrocentrala izgrađenih na ovim prostorima u posljednjih nekoliko godina, u koju je uloženo 42 miliona KM, a koja će omogućiti otvaranje 32 radna mjesta.

Ova hidroelektrana izgrađena je 37 godina nakon što je u rad puštena hidroelektrana Bočac 1. Studija ekonomske isplativosti pokazala je da će investicija biti otplaćena već za sedam godina.

Instalisana snaga HE Bočac 2 iznosi 8,76 megavata sa očekivanom godišnjom proizvodnjom od 41,6 gigavat-časova.

U objekat je ugrađeno više od 15.000 kubnih metara betona, više od 1.000 tona armaturnog čelika i iskopano preko 40.000 kubnih metara stijenskog materijala.

Direktor Hidroelektrana na Vrbasu rekao je ranije da će početak proizvodnje u hidroelektrani Bočac 2 doprinijeti poboljšanju elektroenergetskog bilansa Srpske.

"Hidroelektrana Bočac 2 trebalo bi da opslužuje privredu i građane što jeftinijim proizvodom. Njen doprinos biće veliki, posebno zbog toga što je u zapadnom dijelu Srpske skoncentrisan najveći dio privrede i stanovništva. Na zapadni dio Srpske otpada 51 odsto ukupne potrošnje, a proizvodimo samo 5,5 odsto ukupne količine električne energije u sistemu Elektroprivrede. Posebna prednost je što će jedan agregat biti stalno na raspolaganju privredi", naveo je Kesić.