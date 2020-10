Sve vidljivija pomoć Srbije u Srebrenici

Kružni tokovi, saobraćajnice, trotari, vrtići, igrališta i fabrike, sve to u Srebenici je izgrađeno uz pomoć Srbije. Milioni maraka koje je u tu malu opštinu regije Birač inkasirala Srbija, vidljivi su na svakom koraku, i sve što je lijepo, objašnjava nečelnik Mladen Grujičić, to je uradila Srbija. Iz višemilionske pomoći otvorena su i nova radna mjesta, a Srebenica, kaže Grujičić, postaje mjesto u koje se, bez obzira na ime, vjeru i naciju, ljudi vraćaju.

"Šest miliona maraka je donirano u projekte, dva miliona evra je uloženo u budžet, odnosno podrška budžetu koji je bio pred kolapsom u to vrijeme. Mi smo nakon toga imali i suficit kada je u pitanju budžet, sva ta sredstva smo iskoristili u pokretanje nekih pogona, otvorili smo dvije, tri fabrike i nastavićemo u tom planu, jer nama je interes da zadržimo stanovnike bez obzir akako se oni zovu jer ovdje ne mogu sami Srbi živjeti jer ovdje ima i Srba i Bošnjaka", izjavio je Mladen Grujičić, načelnik Srebrenice.

Novcem koji je stigao iz matice Srbije, gradile su se i kanalizacije i spomenici. Gdje je novac uložen, okom je vidljivo, kaže Grujičić. Najznačajniji infrastrukturni projekti koji su urađeni za ta tri miliona su izgradnja najsavremenijeg vrtića kapaciteta za 180 djece. Urađena je gradska saobraćajnica sa dva kružna toka kao i sportski tereni. Dobru saradnju Srbije i Srebenice ne osporavaju ni u lokalnom SDS-u.

"Ono što mogu da pomognu, a mogu puno oni to pomažu, i to se vidi. U Srebrenici se vidi a vidi se i u drugim opštinama ko hoće da vidi, onaj ko prati.. Od zdravstvenih organizacija, do infrastrukture, škola.. itd. Sve to, ta veza je zapravo vjekovna, jedan narod sa obje strane i obale Drine. I to tako treba nastaviti i zaista, rekao sam da nam to uliva dozu optimizma, snage, ponosa", ističe Momčilo Cvjetinović, predsjednik OO SDS Srebrenica.

U Srebenicu, posebno u izgradnju i sanaciju puteva, ulaže i Repbulika Srpska. Među najznačajnijim projektima je asfaltiranje puta do srebreničke svetinje, manastira Presvete trojice u Sasama.

"Vjernika ima, zato i jeste ova svetinja obnovljena, da bi ukazala svima i koji nisu pravoslavni Srbi da je ovdje pravoslavni narod postojao. Na prostorima ovim, od 12. , 13. vijeka svetinja i napravljena ovdje da bi ovaj narod održala, sačuvala i hranila u duhu hrišćanstva", rekao je iguman manastira Presvete Bogorodice u Sasama, Metodije.

U ovoj godini rađene su i putne dionice u selima Karno, Zalazje i Orahovica. Lokalne vlasti planiraju i sanaciju 14 putnih pravaca u sklopu projekta zaštite od poplava.