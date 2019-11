Sve spremno za preseljenje carinskog terminala iz centra Gradiške

Sve je spremno za preseljenje carinskog terminala iz centra Gradiške. Biće izmješten na novu lokaciju, novoizgrađeni granični prelaz na trasi autoputa Banjaluka-Gradiška na kome će se, nakon premještaja, raditi carinjenje i špediterski poslovi.

"Efekti su višestruki, od boljih uslova rada za carinsku službu špeditere i vozače, do smanjenja gužvi u centru Gradiške pa do bržeg protoka saobraćaja i drugih pogodnosti. To će rasteretiti Gradišku jer neće biti potrebe da centar grada bude konstanto blokiran velikim brojem kamiona koji čekaju za uvozno ili izvozno carinjenje robe, već će se sve odvijati na lokaciji novog carinskog terminala van grada", saopštili su iz Uprave za indirektno oporezivanje BiH.

Gužve su velike jer je sadašnji prelaz u Gradiškoj, sa carinskim terminalnom, jedini na sjeveru BiH koji ima sve potrebne inspekcijske kontrole za promet svih vrsta robe, uključujući i robu životinjskog i biljnog porijekla. U Ministarstvu saobraćaja kažu da je prvi korak nakon izmještanja terminala, sanacija puteva i postavljanje signalizacije.

"Na taj način će se barem u ovom momentu znatno smanjiti gužve kroz Gradišku, a nadam se da će se na taj način evo i poboljšati protok roba i putnika, ali svakako moramo da vodimo računa i tu ćemo nešto morati poduzeti jer će biti kroz Čatrnju veliki promet kamiona. Moramo poduzeti odgovarajuće mjere kako ne bi ugrozili bezbjednost u saobraćaju", istakao je Neđo Trninić, ministar saobraćaja i veza Republike Srpske.

Na mjestu sadašnjeg terminala gradske vlasti planiraju da naprave sajamski prostor. A biće i drugih projekata.

"Imamo uvjerenja i obećanja od strane Autoputeva Republike Srpske, Vlade, predsjednika, srpskog člana Predsjedništva i Savjeta ministara da će Gradiška izgradnjom ovog mosta i preseljenjem terminala, putna infrastruktura na području grada je zaista pretrpjela ogromnu štetu, zato što su to ulice i saobraćajnice koje nisu bile predimenzionisane pravljenje za teške saobraćajne terete, da ćemo izgraditi i obilaznicu i sve pristupne puteve kako prema carinskom terminalu tako i prema autoputu i budućem mostu", rekao je Zoran Adžić, gradonačelnik Gradiške.

Izgradnja novog carinskog terminala i graničnog prelaza Gradiška počela je 2014. godine, a u njega je UIO uložila 24 miliona KM. U sklopu novog carinskog terminala i prelaza biće i centralni objekat carine i granične policije, objekti za kontrolu putnika i teretnog saobraćaja na izlazu iz BiH, detaljan pregled vozila, fitosanitarne inspekcije i veterinarske, carinske ispostave, špediterski blok i kontrolne kabine.