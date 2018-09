Sve spremno za osveštanje temelja Srpsko-ruskog hrama

Sve je spremno za sutrašnje osveštenje temelja Srpsko-ruskog hrama i kulturnog centra u Banjaluci. Svečanost će započeti u Sabornom Hramu Hrista Spasitelja gdje će ruski i srpski episkopi, sveštenici i đakoni služiti svetu arhijerejsku liturgiju. Tačno u podne ispred Hrama će se formirati litija koja će se kretati sve do novosagrađenog temelja u naselju Aleja Centar. Sutrašnji dan sa nestrpljenjem čekaju i banjalučani.

"A pa to znači da je rusko-srpsko prijateljstvo neuništivo i da će ono opstati be obzira na sve pritiske."

"Mislim da svi koji imaju vremena da trebaju da prisustvuju jednom takvom događaju."

"Mislim da hoću. Pa slažem se da je pozitivno. Neko novo srpsko rusko prijateljstvo. Mislim da je to pozitivno i dobro." rekli su neki od Banjalučana.

Veliki je to dan za pravoslavnu crkvu, kažu iz Banjalučke eparhije. Pozivaju vjernike da dođu u što većem broju.

To je naš svojevrstan dug Caru Nikolaju i ruskoj carskoj porodici, zbog toga što je uradio za Srbiju i srpski narod. Ova naša generacija pravoslavnih hrišćana u Banjaluci, u Republici Srpskoj, dočekala je da vijek nakon toga, na izvjestan način, vrati dug Caru Nikolaju. Evo u prilici smo da gradimo Srpsko-ruski hram u Banjaluci i Srpsko-ruski kulturni centar koji se nalazi neposredno uz samu crkvu," rekao je protonamjesnik Dragan Grujić.

"Ideja za izgradnju rusko srpskog centra postoji već godinama, i konačno smo uspjeli da je ostvarimo," kaže Predsjednik Republike Srpske. "Hram će postati simbol Banjaluke, ali i kruna srpsko-ruskog prijateljstva," poručuje Milorad Dodik.

"Drago mi je što sam uspio, zajedno sa Vladikom Jefremom, da dam doprinos da to otpočne da se gradi. Sada osveštavamo temelje, a vjerujemo da će gradnja ići brzo i da će sredstva koja se sada u značajnoj mjeri obezbjeđuju biti dostatna da se Hram napravi što je prije moguće, kako bi mogli da osveštamo čitavu veličinu te građevine," rekao je Dodik.

Zbog svečane litije u nekim ulicama neće biti saobraćaja. Iz auto-moto saveza RS upozoravaju vozače da se informišu koje će to ulice sutra biti zatvorene.

Sutra će u peridou od 8 do 14 časova biti zatvoren saobraćaj u ulici Kralja Petra Prvpg Karađorđevića do raskrsnice sa ulicom Vuka Karadžića kod Narodnosg pozorišta. Takođe, saobraćaj će biti blokiran i ovdje u Aleji Sv. Save, do raskrsnice sa Gundulićevom ulicom.