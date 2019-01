Sve je spremno za proslavu Dana Republike

Sve je spremno za obilježavanje Dana Republike. Nakon nekoliko mjeseci pripreme, jasno je da će sutra u Banjaluci biti veličanstveno.Elitne jedinice MUP- marširale su i danas Banjalukom. I ne samo oni. Generalna proba pokazala je dio proslava 27. rođendana Republike Srpske.

Da je sve spremno, potvrđuje i ministar Dragan Lukač. Nada se ministar unutrašnjih poslova Srpske da će svi, koji imaju vremena, sutra doći na Trg Krajine da zajedno sa Srpskom proslave rodjendan.

"Republika Srpska je vječna, to je naš zavjet i mi smo dužni da to pronosimo godinama unaprijed, i to radimo upravo sada na ovakav način, a nadamo se da će sve one generacije koje dolaze za nama upravo to na sličan način raditi", kaže ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske, Dragan Lukač.

Više od 500 pripadnika MUP-a i više od hiljadu pripadnika civilnog sektora će sutra defilovati Banjalukom. Sve će početi postrojavanjem na "Borčevom" stadionu, odakle će se učesnici ulicom Kralja Petra Prvog Karađorđevića uputiti do Trga Krajine, gdje će biti održana centralna manifestacija proslave Dana Republike. Da obilježavanje 9. januara prođe u najboljem redu, biće zatvoreno nekoliko ulica u centru grada.

Zbog svečanog defilea, saobraćaj će sutra biti potpuno obustavljen od 7 ujutru pa sve dok to bude neophodno, u Ulici kralja Petra Prvog Karađorđevića, od zgrade Ekvator banke, pa sve do Narodnog pozorišta Republike Srpske.

Od 10 časova do kad za to bude bilo potrebe, blokada Ulice Kralja Petra će biti proširena od Aleje Svetog Save do zgrade Vlade, pa ulicom Mladena Stojanovića sve do Malte. U tom periodu, saobraćaj će takođe biti zabranjen od Hrama Svete Trojice do stare zgrade Vlade.

Aleja Svetog Save će biti blokirana od Gundulićeve do Istočnog tranzita od 12 do pet popodne, zbog svečane akademije koja se održava u Sportskoj dvorani "Borik". Za teretna vozila teža od 3,5 tone sutra od sedam ujutro do sedam naveče će biti u potpunosti zabranjen saobraćaj - osim vozila hitnih i komunalnih službi. Iz MUP-a podsjećaju da će u Banjaluci zbog bezbjednosti sutra biti zabranjena i upotreba dronova.

Na zahtjev Policijske uprave Banjaluka, sutra od 10 do 18 časova biće zabranjen rad ugostiteljskih i drugih objekata u nekoliko ulica u užem centru grada. Ukupno, u ovom periodu će sutra biti zatvoreno više od stotinu objekata.

Većina lokala u centru Banjaluke koji se nalaze u blizini rute sutrašnje parade će biti zatvoreni, a u Gradskoj upravi kažu da su svi vlasnici na vrijeme obaviješteni. Osim ulica i ugostitelja, biće zatvoreno i nekoliko gradskih parkinga, a gradski autobusi koji inače voze rutom kuda ide defile će biti preusmjereni.

Na sutrašnji praznik, osim hitnih i komunalnih službi, moći će da rade pekare, dragstori, trgovine na benzinskim pumpama, u autobuskim i željezničkim stanicama, kao i trgovine pogrebne opreme.