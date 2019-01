Sve je moguće u BiH, pa i da sama odumre VIDEO

Predsjednik Republike Srpske Željka Cvijanović izjavila je da u BiH ne postoji volja za unutrašnji dijalog zato što je dio međunarodne zajednice promoter bošnjačke politike.

Ona je istakla da je nevjerovatno da u BiH nemate partnera ni za jednu ozbiljnu priču, već samo tvrdoglavo odbijanje s neke strane, koja je uglavnom političko Sarajevo, ali se uvijek nastoji baciti krivica na Republiku Srpsku.

Cvijanovićeva je istakla da se "svi mogući i nemogući stranci bave Srpskom, a malo ko priča koliko je BiH puna deficita zato što nema unutrašnji dijalog".

"Nemate unutrašnji dijalog zato što je taj dio međunarodne zajednice uvijek bio rame za plakanje jednoj strani, u funkciji sprovođenja uglavnom bošnjačke politike, bez imalo sluha za bilo šta što se odnosi na srpski narod, pa čak i hrvatski narod", ocijenila je predsjednik Srpske za "Sputnjik".

Ona je navela da su mnogi u BiH nezadovoljni, ali da tu ništa ne može pomoći ako u okviru BiH nema dovoljno želje da se učestvuje u dijalogu a toga nema u Sarajevu, jer su ih stranci stalno mazili.

"Zamislite zemlju u kojoj stranci toliko godina nakon rata služe kao glasnici. Dakle, nisam preveliki optimista kad je u pitanju funkcionisanje BiH. Vidjeli smo kako to izgleda i kad je predsjednik /Milorad/ Dodik izabran za srpskog člana Predsjedništva BiH, da maltene nema prostora ni za koga ko dolazi iz Republike Srpske, osim ako hoće neumorno da klima glavom. Za svakog ko dođe sa svojim stavom iz Republike Srpske u stanju su da se na njega najstrašnije obruše i pošto su nemoćni da sami dovedu tu stvar do kraja, po pravilu trče u strane ambasade da im oni pomognu da tog nekog dovedu u red", rekla je Cvijanovićeva.

Na pitanje da li za svog mandata vidi Republiku Srpsku i dalje unutar BiH, Cvijanovićeva je rekla da vidi Republiku koja će svakog dana biti sve jača, svjesnija koliko je važno da opstane.

"Mnogo je bilo nastojanja da se Srpska umrtvi i devastira. I uprkos svemu mi smo jači i stabilniji, sa mnogo većom sviješću da ne postoji drugi okvir koji će nam garantovati tu sigurnost kako nam garantuje Republika Srpska", naglasila je Cvijanovićeva.

Ona je navela da na kraju svog mandata Republiku Srpsku vidi još jaču i još stabilniju. "Svake godine raste svijest o važnosti Republike. Jako sam ponosna što znam da je politika kojoj pripadam pomogla da ta svijest uporno raste. Na kraju mog mandata vidim je još spremnijom da se uhvati u koštac sa svim izazovima, da idemo zajedno dalje i razvijamo najtešnju, prisnu saradnju sa Srbijom", istakla je Cvijanovićeva.

Govoreći o težnji određenih faktora da uvuku BiH u NATO po svaku cijenu, Cvijanovićeva je rekla da je generalno gledajući to prostor u kojem treba da se smanji ruski uticaj, iako se on i ne primjećuje na način koji bi podrazumijevao da vas neko za nešto uslovljava.

"Sve ove godine vidim vrlo dosljedan i principijelan odnos Rusije prema onom što je dejtonska BiH i zahvalna sam na tome. Što neko to želi da prikaže na drugi način, problem je širih razmjera koji ne možemo riješiti mi u Republici Srpskoj, niti u Srbiji.

S druge strane, upravo iz zapadnog sveta dobijali smo mnoga uslovljavanja, nekad pod plaštom evropskih integracija, pa se kaže: 'Ovo su specifični uslovi prema zemlji kandidatu za članstvo', do nekih drugih koji vole mikromenadžment u kojem mnogi ambasadori smatraju da je sasvim normalno da vam dođu u instituciju i, uprkos tome što kao ozbiljan političar nećete glavom kroz zid, kažu vam: 'Naš stav je da to ne može da piše u zakonu'. To nije normalno, ali se dešava", istakla je Cvijanovićeva.

Ona je navela da je sigurno da postoje različite namjere kako da se doskoči onome što je uradila Republika Srpska.

"Pošto i mi znamo da to postoji, u oktobru 2017. godine donijeli smo rezoluciju o zaštiti ustavnog poretka i vojnoj neutralnosti u kojoj ne govorimo specifično o NATO-u, nego generalno o uključivanju u vojne saveze. Važan orijentir je i kako se ponaša Srbija, a s druge strane konačna odluka je na narodu - da se izjasni na referendumu", istakla je predsjednik Srpske.

Na pitanje da li će i Republika Srpska tražiti da se uključi u neko šire rješenje, ako Beograd budu pritiskali da rješava pitanje Kosova, Cvijanovićeva je rekla da to zavisi od okolnosti i kako će biti poslagane stvari.

"Mi u Republici Srpskoj želimo mir, stabilnost, hoćemo da se niko sa nama ne igra, da ne budemo poligon, jer smo previše mali za sve te utakmice koje je neko naumio da igra i naravno hoćemo da se prema nama sprovodi ista politika kao i prema drugima, a ne da si stalno u nekom ćošku, optužen da si zločesto dijete, a svi drugi, bez obzira šta rade, dobra su djeca", rekla je Cvijanovićeva.

Ona je konstatovala da bi bilo logično da se napravi širi teren ako se rješavaju takva pitanja. "Bilo bi logično da Republika Srpska ima ona prava koja je sebi dalo recimo Kosovo. A na koji način će se nešto dešavati u budućnosti, otom potom. Ne bih da unaprijed dajem neke kvalifikacije, ali znam da ne možete dugo objašnjavati da vaš narod nema pravo koje neki drugi narod ima", istakla je predsjednik Srpske.