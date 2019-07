Svakom mladom bračnom paru kredit od 30.000 KM

"Trideset hiljada maraka kredita za svaki mladi bračni par". To bi trebalo da bude samo jedna u nizu mjera za oporavak nataliteta u Srpskoj - najavio je Milorad Dodik, srpski član Predsjedništva BiH u dogovoru sa predsjednikom Republike i Vladom Srpske. U septembru bi trebalo da bude ponuđen cjelovit plan za stimulisanje mladih da ostanu i rade u Srpskoj.

"Jedna od tih, svakako će biti da ćemo svakom novom bračnom paru, mladom bračnom paru, dodijeliti kredit od 30.000 konvertibilnih maraka i stimulisati kada se rodi prvo dijete, zajedničko dijete, da se otpiše jedna trećina kredita, ako rodi dvoje djece da se otpiše dvije trećine, a ako se rodi u toj porodici troje djece - da se otpiše cijeli kredit," rekao je Dodik.

U planu je i obnova vrtića i jaslica. Jedan od ciljeva je, kako kaže, i besplatan boravak djece u jaslicama kao i smanjenje cijena za boravak u vrtićima. Na takvim mjerama, koje treba da budu dugoročne, rade i u Centru za demografska istraživanja.

"Kao što vidim, dakle posljednjih dana, pogotovo juče, sve naše aktivnosti ispred centra za demografska istraživanja su, a pod pokroviteljstvom predsjednice Republike Srpske gospođe Željke Cvijanović, urodile plodom.

Prije svega treba uraditi niz koraka na promociji porodičnih vrijednosti. Kao što vidimo i bračnost se promoviše. Dakle, te neke naše tradicionalne vrijednosti treba uskladiti sa nekim savremenim tokovima. Ti savremeni tokovi jesu potreba da se više zarađuje, da se ostvari sve veći nacionalni dohodak," kaže dr Draško Marinković, predsjednik Centra za demografska istraživanja u Banjaluci.

Sve što će ohrabriti mlade ljude na proširenje porodice i ostanak na ovim prostorima je dobrodošlo, kažu iz Udruženja porodica sa četvoro i više djece “Četiri plus”.

"Podržavam u potpunosti taj prijedlog, i odličan je prijedlog, za svaku pohvalu. Ja sam zagovornik da se odmah u startu, kada dobije porodica jedno dijete, da im se istog momenta dodijeli stan, zašto da ne," rekoa je Jovan Radovanović, predsjednik Udruženja "Četiri plus".

Da se u mlade ljude treba i mora ulagati, smatraju i građani. Većina je oduševljena najavom i mjerama Vlade Srpske.

"U svakom slučaju mjera je obećavajuća. Zato što treba stimulisati ove mlade ljude da rađaju i da ostanu u ovoj zemlji. Znači, to je svakako pohvalno."

"Treba prvo povećati plate, pa onda pričati o nekim drugim stvarima."

"Pa ja mislim da će značiti dobro. Da je to dobra investicija, nije loše, to je super. Ako se to realizuje i ostvari," rekli su građani Srpske.

Mnogo je mehanizama koje institucije Srpske planiraju da preduzmu kako bi podržali porodicu kao stub društva. Republika Srpska će uskoro, po prvi put, dobiti zakon o liječenju nepolodnosti postupcima biomedicinski potpomognutom oplodnjom, najavio je ministar zdravlja i socijalne zaštite. Novina je i što će takvo liječenje neplodnosti moći iskoristiti i žena koja je punoljetna i poslovno sposobna, koja živi sama i koja je sposobna da vrši roditeljsku dužnost.

Plan je i da do 2020. godine Javni fond za dječiju zaštitu na sebe preuzme isplatu 100 odsto iznosa bruto plate za porodilje.