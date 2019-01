Sva krivična djela u Istočnom Sarajevu biće rasvjetljena

Ni jedno krivično djelo na području Istočnog Sarajeva neće ostati nerasvjetljeno, poručuje to prvi čovjek Policijske uprave Branimir Šehovac. MUP Republike Srpske spreman je da sarađuje sa svim agencijama kako bi došli do počinioca najtežih krivičnih dijela koja su se desila na teritoriji Sarajevsko-romanisjke regije. Agencija za forenzička ispitivanja i vještačenja biće uključena u mnoge slučajeve, poručeno je to sa današnjeg sastanka.

“Sve u cilju rasvjetljavanja mnogih krivičnih dijela, posebno u onom smislu gdje ova Agencija sprovodi razne vrste vještačenja po nalogu sudova I tužilaštava, ali konkretno koja su izvršena na području Istočno Sarajevo", kaže Branimir Šehovac, načelnik PU Istočno Sarajevo. “Mislim da puno možemo da pomognemo i u smislu istrage i u smislu sudskih postupaka poslije same istrage", kaže Neđo Kojić, direktor Agencije za forenzičko istraživanje i vještačenje. Pojačane mjere i radnje u Istočnom Sarajevu već su na snazi. Specijalna jedinica MUP-a Republike Srpske danonoćno provjerava i kontroliše vozila i lica, a sve s ciljem poboljšanja bezbjednosti na području Grada Istočno Sarajevo. Za dvije sedmice, Grad će biti domaćin najvećem sportskom događaju u 21. vijeku - Evropskom olimpijskom festivalu mladih. MUP Republike Srpske, prije par mjeseci formirao je štab za obezbjeđenje tri lokacije na Jahorini, Dvorištima i u Palama, gdje će biti sportska borilišta. “Taj događaj mora biti dobro obezbjeđen i danas smo upravo o tome razgovarali i dobili smo podršku od Policijske uprave, što smo i očekivali da ćemo na zadovoljstvo svih, sigurno odgovoriti u svakom segmentu, a posebno u bezbjednosnom“, kaže Nenad Vuković, gradonačelnik Istočnog Sarajeva. Posebne mjere bezbjednosti biće na zatvaranju manifestacije u Istočnom Novom Sarajevu. Grad Istočno Sarajevo tada će obezbjeđivati nekoliko hiljada pripadnika Specijalnih jedinica MUP-a Republike Srpske.