Sutra posebna sjednica Narodne skupštine: Poslanici o Programu reformi

Uoči posebne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske jasno je da će se na zasjedanju lomiti koplja.

Po pitanju Programa reformi ni vlast ni opozcija ne odstupaju od svojih stavova. Srpski član Predsjedništva Milorad Dodik tvrdi da bi opozcija imala isti stav bez obzira šta u dokumentu piše. NATO je, kaže Dodik ozbiljna organizacija i ukoliko hoćete da idete u dalje integracije treba da dostavite ANP, a mi to ne dostavljamo.

Jasno je tvrdi Dodik da je jedna od najvažnijih stvari koje su urađene Programom reformi jeste da su članstvo i integracije u NATo stavljene sa strane. Ono što smo mi uradili jeste da smo uzeli i dobili tu kvalifikaciju da se ne prejudicira članstvo, sve zavisi od naše volje i dok mi sjedimo tamo neće biti NATO integracije, tvrdi srpski član Predsjedništva.

"Ovo što imamo kroz taj reformski plan je manje od onoga što se smatra akcionim planom i to nije akcioni plan mogu da govore da jeste on se ne zove tako, NATO se ne igra terminima niti se mi trebamo igrati terminima ni podvalama, ono što piše tamo pokušaće se provesti ako bude konsenzusa ako ne bude konsenzusa o tome što piše tamo sigurno se neće ni provesti", kaže Dodik.

Ukoliko se bude tražilo izjašnjavanje o ovom dokumentu, on će i biti prihvaćen kaže predsjednik Narodne skupštine Nedeljko Čubrilović. Skupština većina je kako kaže sigurna u ono što je predstavio srpski član Predsjedništva i na taj način će se i ponašati u parlamentu.

“Mislim da tu nema nikakvih dilema materijal koji je došao u NSRS će dokazati da nije bilo osnove za napade koji se sada pokušavaju izvoditi iz cijele priče, ali to je jednostavno nema podršku većine u Narodnoj skupštini", rekao je Čubrilović.

Ranije stavove ponovio je i lider SDS-a. Mirko Šarović tvrdi da program reformi znači aktivaciju Akcionog plana za članstvo što predstavlja trasiranje puta prema NATO savezu, a to će i iznijeti na sutrašnjoj sjednici. Na to im srpski član Predsjedništva poručuje da je upravo opozicija ta koja je imala priliku da na ANP stavi tačku jer umjesto da ANP stave na dnevni red i odbiju ga uporno su to pitanje skidali sa dnevnog reda vjerovatno, čekajući povoljnu priliku da ga usvoje.