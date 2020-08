Sutra kolegijum o posebnoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske

Uvid u biračke spiskove, finansiranje stranaka, bavljenje sajber bezbjednošću izbornog procesa - sve to će biti omogućeno američkoj agenciji za izborne procese ukoliko bude potpisan Memorandum između Centralne izborne komisije i ove agencije-kaže to srpski član Predsjedništva Milorad Dodik.

To bi u praksi kaže značilo da bi se uvela potpuna kontrola ko će biti izabran št bi dovelo do manipulisanja voljom naroda. Upravo zato je pokrenut vitalni nacionalni interes pa će se Parlament Srpske izjasniti da li memorandum treba potpisati ili ne.

“Smatrao sam da donacije koje bi se dale a da to rade domaći ljudi, nisu sporne ali da angažujete njihove ljude putem memoranduma koji ovdje kontrolišu spiskove i političke partije i njihov rad je zaista neprihvatljivo”, kaže Dodik.

Neophodno je bilo kaže Dodik da o tome da li Memorandum treba potpisati ili ne konsultuje političke partije u Srpskoj. Protiv su sve partije osim PDP-a i SDS-a koji je kako kaže Dodik izričit da memorandum ipak treba potpisati. Jasno je kaže kaže da kalkulišu i po ovom pitanju.

“Zna se da NDI koji stoji iza toga politički pokrovitelj PDP-a i SDS-a i da trenira njihove ljude a sad treba da uđe u izborni proces da se napravi produžena ruka kako bi se spasavali njihovi ljubimci”, kaže Dodik.

Sve je to sastavni dio manipulacije koja se dešava u CIK-u poručuje i predsjednik Republike Srpske Željka Cvijanović. Izbori su kaže prolongirani bez potrebe, a i članovi CIK-a došli su na pozicije bez procedure i provjera. Zbog svega toga kaže dobro je da se zatraži mšljenje i po pitanju Memoranduma i da se vidi kako ko to posmatra.

"Mislim da je to dobro da se zatraži i prije skupštine, da se očituje da li to trba ili ne trba podržati da li se vidi prijetnja, ja mislim da će to biti kako bi ljudi rekli razotkrivanje prije ulaska u finiš a to jeste Narodna skupština”, kaže predsjednik Republike Srpske, Željka Cvijanović.

Kolegijum Narodne skupštine Republike Srpske utvrdiće sutra dnevni red i održavanje posebne sjednice Parlamenta na kojoj će biti riječi o Odluci o odobravanju zaključivanja Memoranduma o razumijevanju CIK-a i Međuarodne fondacije za izborne sisteme. O ovoj odluci nije bilo saglasnosti na sjednici Predsjedništva jer je srpski član Milorad Dodik tu odluku proglasio štetnom po vitalne interese Republike Srpske