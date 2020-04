Sutra isplata jednokratne pomoći za radnike u zdravstvu Srpske

Na račun svih radnika u zdravstvu Republike Srpske sutra će, osim plate, da legne dodatnih 1.000 konvertibilnih maraka. Jednokratna pomoć će biti isplaćena zdravstvenim radnicima, ali i spremačicama, vozačima, portirima i svima zaposlenim u zdravstvenom sektoru koji su dali svoj doprinos u borbi sa kovidom-19.

Na ovaj način želimo da se zahvalimo zdravstvenim radnicima na njihovom požrtvovanom radu, poručio je premijer Republike Srpske, Radovan Višković, u ATV-ovoj emisiji "Direktno".

"Naša odluka da im damo tu pomoć u vidu stimulacije u vidu 1.000 KM svim zdravstvenim radnicima znači da i mi na neki način, koji vodimo Republiku Srpsku, razmišljamo i cijenimo njihov trud i njihov rad", kaže Radovan Višković, predsjednik Vlade Republike Srpske.

Zdravstvene ustanove su već ranije dobile dopis iz Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite da pripreme spisak lica koja će dobiti ovu naknadu, a nakon isplate, provjeriće da li su stigle na pravu adresu. Resorni ministar je pojasnio ko može da računa na novac.

"Uglavnom radi se o onim licima koja su minimalno tri sedmice u periodu od 15.03. do 15.04. bila na poslu. Imaju određeni uslovi pod kojima će direktori zdravstvenih ustanova dostaviti te podatke, tako da se to neće odnositi na ona lica koja su usljed bolovanja, ili usljed godišnjih odmora, koja su koristila u navedenom periodu, a nisu bila na taj godišnji odmor upućena odlukom samog direktora ili rukovodstva same ustanove, shodno samoj organizaciji rada, će imati pravo na navedenu naknadu", kaže Alen Šeranić, ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske.

Biće donesena i odluka o dodatnih 18 miliona maraka za zdravstvo, za nabavku neophodnih lijekova i opreme - sa tim novcem, to znači da je Srpska izdvojila skoro 70 miliona maraka za zdravstvo od 10. marta, i prvih slučajeva kovida-19 u Republici Srpskoj. Zdravstveni radnici u Srpskoj pozdravljaju odluku Vlade. Zahvaljuju se, i kažu da je bitno pomoći svim radnicima u zdravstvu, koji od početka epidemije ulažu maksimalne napore.

"To ima jedan izuzetan finansijski značaj za radnike, koji imaju relativno male plate u odnosu na ljekare u okruženju i Evropi, a isto tako ima jedno motivaciono dejstvo, da nismo sami, da je država uz nas", kaže Vlado Đajić, generalni direktor Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

"Pored samog finansijskog značaja, to ima i jedan drugi aspekt, više značaj da neko prepoznaje i cijeni naš rad, i da vidi koliko je u stvari zdravstveni sistem sada važan u ovoj borbi protiv korona virusa", kaže Nevena Todorović, direktor Doma zdravlja Banja Luka.

Sindikat zdravstva i socijalne zaštite je takođe pohvalio odluku Vlade. Milenko Granulić je ocijenio da su zdravstveni radnici Republike Srpske spremno dočekali pojavu virusa korona, i da očekuje da je ovo samo početak pažnje koju u budućem vremenu treba pokloniti ljudima u zdravstvu Srpske.