Susret šumara Srpske i Srbije

Nakon ljetošnjeg susreta u Malom Zvorniku, uprave Šuma Srpske i Srbijašuma sastale su se i u Foči.

Razmjenom znanja i iskustava rukovodstva dva javna preduzeća nastoje da unaprijede gazdovanje šumama, a jedna od zajedničkih misija je i očuvanje Pančićeve omorike i to putem projekta prekogranične saradnje na području Bajine Bašte i Višegrada.

"Znamo da je ona veoma rijetka, samo se kod nas pojavljuje prirodno. I to će biti jedan od načina da unaprijedimo našu saradnju", kaže Slaven Gojković, direktor Šuma Srpske.

"U posljednje vrijeme sve što se dešava, klimatske promjene, i sve što se dešava, i sušenje šuma, razne bolesti utiču na to da moramo da se trudimo da šumu zaštitimo", kaže Igor Barunović, VD direktora „Srbijašuma“.

U Šumama Srpske ističu da za susrete sa kolegama iz Srbijašuma nisu slučajo izabrali fočansko Šumsko gazdistvo Maglić, za koje navode da je jedna od njihovih najuspješnijih organizacionih jedinica.

"Iskoristićemo i njihova znanja i iskustva da unaprijedimo saradnju sa preduzećem Srbijašume", kaže Biljana Marković, predsjednik Nadzornog odbora Šuma SRpske.

Fočansko Šumsko gazdinstvo prepoznatljivo je po šumama bogatim smrčom, jelom i bukvom, ali i po izuzetno razvijenom lovnom turizmu i velikom broju smještajnih kapaciteta u prirodi. Uskoro kreće izgradnja pogona za preradu šumskih plodova u radnoj jedinici na Baljevom Polju.

"Što će doprinijeti većem zapošljavanju ljudi i omogućiti tim ljudima koji to prikupljaju često iz nevolje po šumi da to mogu po pravoj ekonomskoj cijeni da predaju našem preduzeću da to naplate", kaže Spomenko Stojanović, direktor ŠG Maglić.

Ipak ima i onih koji ne vide ili ne žele da vide poslovne uspjehe ovog šumskog gazdinstva. Narodni poslanik Nebojša Vukanović skuptšinsku govornicu iskoristito je da iznese niz optužbi na Stojanovićev račun, između ostalog da loše rukovi preduzećem i da je nelgalno stekao određenu imovinu. Stojanović odgovara da o kvalitetu njegovog rada govore rezultati gazdinstva i da je to jedino mjerodavno.

"Svu tu imovinu koju je pomenuo od mora, Pala, Novog Sada, da dokumentuje. Ja želim to njemu lično da prepišem, neka odabere notara da mu prepišem", kaže Stojanović.

Ukoliko Vukanović posjeduje dokumentaciju o nezakonitom poslovanju ili kriminalu neka je proslijedi kim policiji ili tužilaštvu, poručuje Stojanović.