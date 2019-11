Sumnjive diplome zaposlenih u Javnoj upravi u rukama Inspektorata Srpske

Sumnjive diplome zaposlenih u Javnoj upravi su u rukama Inspektorata Republike Srpske. Vlada Srpske je zatražila provjeru 30 diploma i dostavila dopis Inspektoratu kako bi se provjerilo da li su validne.

Prosvjetna inspekcija već u narednim danima kreće u kontrolu, ali još nije poznato na osnovu kojih parametara je izvršen izbor diploma za provjeru, potvrđeno je ATV u Inspektoratu Srpske.

"Želimo da naglasimo da način na koji inspekcija radi jeste uvidom u samu dokumentaciju škole, odnosno visokoškolske ustanove gdje se utvđuje da li je student odnosno to lice upisalo fakultet u skladu sa zakonom, da li su ispiti polagani u skladu sa zakonom, da li postoji sva potrebna dokumentacija koja bi dokazala da je visokoškolsa ustanova cijelu tu proceduru provodila po zakonu i da je lice završilo obrazovanje u skladu sa zakonom", kaže Dušanka Makivić, portparol Inspektorata Republike Srpske.

Ovo je samo prva grupa diploma koja se provjerava, kaže premijer Srpske. U Vladi je napravljen tim ljudi koji analizira sve pristigle podatke o diplomama i tamo gdje postoji sumnja šalje se inspektoratu na provjeru. Na pitanje da li se diplome zaposlenih U javnoj upravi provjeravaju pod pritiskom opozicije, premijer je odgovorio:

"Pa mora da sam i u Brčko došao pod njihovim pritiskom i kad gradim put u Hercegovini to radim pod njihovim pritiskom i kad provjeravam diplome i to je pod njihovim pritiskom, kad idem spavati idem pod njihovim pritiskom. To su priče za malu djecu, od toga nema ništa, mi samo radimo svoj posao u skladu sa Ustavom i Zakonom", kaže Radovan Višković, premijer Republike Srpske.

Većina diploma zaposlenih u javnoj upravi Republike Srpske je ispravna smatraju u Sindikatu Uprave. Predsjednik Uprave kaže da pozdravlja provjeru diploma i da treba sankcionisati one kod kojih se utvrdi bilo kakva nepravilnost.

"Mislim da u Republici Srpskoj mi moramo da razdvajamo rad od nerada, da vrednujemo one koji znaju da rade kad im povjerite posao da obave taj posao i da ga urade. Džaba vama ne znam kakva diploma, možete je donijeti sa Harvarda ako ne znate posao", kaže Božo Marić, predsjednik Sindikata uprave Republike Srpske.

Premijer Republike Srpske je ranije rekao da neće odustati od provjere diploma. Radovan Višković je zatražio na uvid diplome svih zaposlenih u javnoj upravi u Srpskoj. Sve javne institucije i upravni organi pod nadležnošću Ministarstava su Vladi dostavili informacije o tome ko je, kada i gdje studirao i stekao diplomu.