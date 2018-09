Šulić: Stanivuković je bahati skandal majstor

Draško Stanivuković je primjer kako ne treba da izgleda uloga mladog čovjeka u politici. Osion, bahat, narcisoidan, skandal majstor. E, to je u najkraćem Stanivuković, rekao je Denis Šulić, reagujući na provokacije koje su se danas desile u Čelincu.

"Mi u SNSD podržavamo mlade ljude u borbi za svoje ideje i uopšte ne moraju da se slažu sa našom politikom. Ali ovo što radi Stanivuković je antipropaganda aktivizma mladih. On politiku shvata kao provokaciju i destrukciju. Ponaša se kao da je u rijalitiju, što je takođe legitimno, ali na mestima predviđenim za takve stvari. Blokiranje ulica, zamajavanje svojih sugrađana i skretanje pažnje na sebe umesto na rešenje njihovih problema je njegov krajnji domet. U početku je to možda bilo simpatično, ali ovaj politički starletan je sada preterao. Polaganje kamena temeljca za most danas u Čelincu je izvrgavao ruglu. Nosio je sa svojim pajtosima gomile kamenja kojim je tobože ismijavao naše postavljanje kamena temeljca, a u stvari smo svi trebali da strahujemo da li će te kamenice poletjeti ka našim glavama i okupljenih nedužnih ljudi. A onda je snimao telefonom ljude koji su ga najljubaznije molili da se pomjeri i ne pravi haos, a on je htio da inscenira da ga neko fizički napada. Iako je sigurno talentovan za montaže i podmetačine nije uspeo u svojoj nameri. Zašto, pa zato što ga niko nije ni pipnuo jer se u SNSD-u zna red. Stanivukoviću, drži se Instagrama i rentiranja svojih vila pevačicama za snimanje spotova. To ti bolje ide, a svom mentoru Mladenu Ivaniću poruči da se ne krije iza političkih šarlatana poput tebe i nek se okrene ozbiljnoj politici, ako je za to uopšte sposoban, a vjerujemo da nije", poručio je Šulić.