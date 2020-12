Šulić: Nema zaborava niti oprosta Turkovićevoj

Potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Denis Šulić poručio je da ni izvinjenje, ni ostavka, niti bilo koji drugi čin koji bi povukla Bisera Turković ne mogu da narod Republike Srpske navedu da joj zaboravi i oprosti to što je narod Srpske i Srpsku uporedila sa nacističkom Njemačkom, a najistaknutijeg predstavnika tog naroda sa Hitlerom.

"Nastup gospođe Turković za sve nas mora biti opomena na napade na Srpsku koji se pripremaju i poziv na jedinstvo u odbrani Republike Srpske", izjavio je Šulić Srni komentarišući izjave ministra inostranih poslova u Savjetu ministara Bisere Turković u kojima je pozvala na ukidanje Republike Srpske, a predsjedavajućeg i srpskog člana Predsjedništva BiH Milorada Dodika je uporedila sa Hitlerom.

Šulić je napomenuo da je narod Republike Srpske žrtva genocida u Drugom svjetskom ratu, a Turkovićeva je taj narod, one koji su se borili protiv fašizma i njihovu djecu, one koji su stradali od Jasenovca, preko hercegovačkih jama do Dahaua i njihovu djecu, uporedila sa onima koji su to radili.

"Ni izvinjenje, ni ostavka, koje ne očekujemo, ali ni bilo koji drugi čin koji bi povukla Bisera Turković ne mogu da narod Republike Srpske navedu da joj zaboravi i oprosti to što je narod Srpske i Srpsku uporedila sa nacističkom Njemačkom, a najistaknutijeg predstavnika naroda sa Hitlerom", rekao je Šulić.

On je naglasio da je malo riječi kojima bi se mogla opisati ova izjava Turkovićeve, a među njima su "užasan", "strašan", "podmukao", "pokvaren", "zao" i slični.

Šulić je naveo da Turkovićeva sebe predstavlja kao stručnjaka za diplomatiju što njega navodi da pomisao šta bi sve o Republici Srpskoj i njenom narodu rekla da nema vještinu diplomatskog nastupa u medijima.

On je napomenuo da ne treba zanemariti da se, osim ove skandalozne izjave, u istoj emisiji na sarajevskoj Fejs televiziji govorilo o scenariju Nagorno Karabaha za Republiku Srpsku, o vojnom cijepanju Srpske na pola i o tome kako će narod Republike Srpske živjeti bolje ukoliko Srpska bude ukinuta.

"Želim da poručim gospođi Turković da narod Republike Srpske zna kako je živio svaki put kada nije imao svoju državu, jedan od tih perioda je bio i Drugi svjetski rat u kojem je stradao od onih sa kojim nas je ona uporedila", rekao je Šulić.