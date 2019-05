Šuković: Skupštinska većina 20 godina ne rješava probleme

Vladajući ćute, a opozicija kritikuje, jedina je slika gatačkog parlamenta. I danas su opozicionari nizali replike, kritike i prijedloge. Predložili su i smjenu kompletnog skupštinskog rukovodstva, razlozi su kažu jasni.



"Kontinuirano kršenje poslovnika o radu SO Gacko, nepoštovanje skupštinskih odluka koje ovaj saziv donosi, nedopuštanje bilo kakve konstruktivne i kreativne rasprave o bilo kom rješavanju problema od životne i vitalne važnosti za život građana opštine Gacko", rekao je Vasilije Lažetić, odbornik SNSD Gacko.

Željeli su pričati o posrnulim opštinskim preduzećima, o radnicima koji štrajkuju zbog neisplaćenih plata i kašnjenju važnih projekata, ali do toga nije došlo. Predsjedavajući se nisu puno zabrinuli, kažu odgovaraju onima koji su ih birali.

"Predsjednik me predlaže za imenovanje, predsjednik me predlaćže za razrješenje i ukoliko ima zamjerki ja nemam ništa protiv", istakao je Dragan Jegdić, sekretar SO Gacko.

"Nemam nikakav problem da konsultujem one koji su me predlagali i ponudim svoju ostavku njima jer imam obavezu prema njima da tražim njihovu ocjenu mišljenja moga rada. Ovdje se počesto mijenjaju teze, mijenja se i brakaju se nadležnosti i često se nešto hoće pripisati skupštini i to je legitimno pokušati uzdrmati skupštinsku većinu i pokušati smijeniti skupštinsku većinu i preuzeti vlast", naglasio je Jovan Kovačević, predsjednik SO Gacko.

A skupštinska većina je klimava ubjeđeni su opozicionari. Omjer snaga u gatačkom parlamentu je deset-devet, čaršijom se spekuliše da bi Redikali mogli pomrsiti konce, u vladajućem SDS-u demantuju.

"Skupštinska većina u Gacku funkcioniše otprilike na principu "koliko para toliko i drugara". Oni funkcionišu dvadeset godina i za ovih 20 godina nisu uspjeli da riješe nijedan krucijalni problem u samom centru grada. Nestalo je para i sada su među njima neke trzavice koje nas više uopšte ne zanimaju jer oni su ovaj grad doveli do dna", rekao je Siniša Šuković, odbornik SNSD Gacko.

"Skupštinska većina, ja mislim da je stabilna ja mislim da nije uzdrmana, ali otvaranje takve teme dalo je za šlagort odbornicima opozicije da pokušaju da naprave dodatni pritisak da bi se uzdrmala, poljuljala i promijenila skupštinska većina što je potpuno legitimno", rekao je Jovan Kovačević, predsjednik SO Gacko.

Dosta kritika dobio je i izvještaj o radu načelnika Gacka ali ova tačka Milanu Radmiloviću nije bila zanimljiva pa se na sjednici nije pojavio. Osudila je opozicija i budžet opštine ali ni to odbrnike većine nije razbudilo.