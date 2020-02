Direktor Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica Milorad Kojić rekao je danas Srni da je Sud BiH izašao iz sfere prava uvođenjem mjere zabrane predsjedniku Boračke organizacije Republike Srpske generalu Milomiru Savčiću.

- Savčić je predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske što nema veze sa krivičnim djelom za koje ga tereti Tužilaštvo BiH, niti, obavljajući ovu funkciju, može uticati na konačan ishod presude - rekao je Kojić Srni.

To znači, kaže on, da se nastavlja sa primjenom dvostrukih aršina kada je riječ o optuženim Srbima u odnosu na optužena lica bošnjačke nacionalnosti kojima Sud BiH ne izriče mjere zabrane, iako bi u nekim slučajevima to bilo potrebno.

- Ovo je loša poruka i očigledno je riječ o montiranoj optužnici protiv Savčića. Ovakvom optužnicom žele pokazati silu u odnosu na nevladine organizacije u Srpskoj. To nije dobro, jer se sudovi i tužilaštva moraju baviti činjenicama, a ne pretpostavkama kao u ovom slučaju - rekao je Kojić.

Tužilaštvo BiH podiglo je 31. decembra prošle godine optužnicu protiv Savčića zbog, kako je navedeno, pomaganja u ratnom zločinu počinjenom 1995. godine u Srebrenici.

Sud BiH zabranio je generalu Milomiru Savčiću, predsjedniku BORS-a, napuštanje BiH i naložio oduzimanje putnih isprava.