Stvoriće se uslovi za srpsku nacionalnu integraciju, možda ne sada, ali sigurno u ovom vijeku - najavio je to predsjedavjući predsjedništva BiH u intervjuu za medije iz Srbije. Milorad Dodik prije dvije godine nacrtao je mapu na kojoj su Srpka i Srbija jedna država. Iza te mape stoji i danas, dodao je i dio Crne Gore.

"Kada bi za 10 godina poslije mene došao neki političar i rekao da bi se to sjedinjenje trebalo napraviti, rekli bi: “To niko nije predložio”. Evo ja tražim. Znam da se neće desiti sada, ali sam siguran da će to biti u ovom vijeku. Stvoriće se uslovi za srpsku nacionalnu integraciju i treba biti pametan. Naša politička želja je to," rekao je Milorad Dodik, predsjedavajući Predsjedništva BiH.

Najavu Milorada Dodika, na nož je dočekao Denis Zvizdić. Granica na Drini ostaće granica između BiH i Srbije do sudnjeg dana, poručuje predsjedavajući Savjeta ministara u tehničkom mandatu.

"Dok bude svjeta i vijeka ta granica će biti. Ta granica između dvije prijateljske, komšijske susjedne države. Vrijeme je za naše odnose na Balkanu da pređemo na 5G, ja mislim da smo trenutno na 2G kada je u pitanju odnos među državama," rekao je Zvizdić.

Drina nije granica, Drina je rijeka koja spaja jedan narod iz Srbije i Srpske, odgovara Zvizdiću Staša Košarac.

IZJAVA Staša Košarac

"Te otrovne strelice dolaze u kontinuitetu od ljudi iz SDA, očigledno je da ne mijenjaju svoje politike. Mislim da te politike treba da budu politike prošlosti kod Bošnjaka. Poštujemo njihove izborne odluke, ali mislim da samo usložnjavaju ionako složenu situaciju u BiH. U emocijama svakog Srbina u Srpskoj i Srbiji Drina nije granica nego rijeka koja nas povezuje," kaže Staša Košarac, predsjedavajući Kluba poslanika SNSD-a u PD Parlamenta BiH.

Niko nam ne može zabraniti da o tim pitanjima pričamo i da imamo svoje političke ideale, jasan je predsjedavajući Kluba poslanika SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamenta BiH. Predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik obećava da se autonomije Republike Srpske nikada neće odreći.

"To je prirodna stvar, ta vrsta neke integracije mora postajati. Ja se nikad ne bih odrekao Republike Srpske i njene autonomije, čak i njenog državnog kapaciteta koji treba povećati," rekao je Dodik.

Milorad Dodik podsjeća i da se nije odustalo od zajedničke Deklaracije o opstanku Srba, koju bi Srpska i Srbija trebalo da potpišu. Život te deklaracije se već živi, kaže Dodik, i najavljuje da će iduće školske godine Republika Srpska i Srbija imati isti nastavni program.