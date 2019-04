Studenti najavljuju protest: Odblokirajte process reakreditacije!

Ako se ne odblokira proces reakreditacije univerziteta iz Republike Srpske ne isključujemo mogućnost protesta, najavljuju danas predstavnici banjalučkih studenata. Iduće sedmice sastaće se sa kolegama iz Istočnog Sarajeva i dogovoriti detalje. Odbijanje Envera Halilovića da upiše javne univerzitete iz Banjaluke i Istočnog Sarajeva u registar visokoškolskih ustanova BiH donijelo je probleme.

“Samim tim što su obustavljeni Erasmus plus programi, te mobilnost studenata i studentska razmjena. Treba da se očekuje da će i studenti izaći na ulice i da ćemo praviti neke proteste ako se ovo ovako nastavi”, kaže Nemanja Babić, student.

Studenti podsjećaju i da su Univerziteti iz Republike Srpske dobili najviše ocjene stručnih komisija pa ne vide nijedan razlog da se ne upišu u državni registar. Ranije je ministar Srđan Rajčević, u pismu Evropskoj komisiji, istakao da odbijanje upisa javnih univerziteta iz Srpske u registar nije stav Agencije već njenog direktora Envera Halilovića, mimo statuta. Krivičnu prijavu Halilović danas nije htio da komentariše. Javio se na telefon ali samo da bi rekao sledeće: “Nema smisla nedjeljom zvati, to je stvarno bezobzirno do besvjesti”.

Šta je bezobzirno u ovoj priči i šta ima smisla, Halilović bi trebalo da odgovori nadležnima u Tužilaštvu BiH koji će se baviti krivičnom prijavom koju su, u petak, protiv njega podnijeli direktor Agencije za akreditaciju visokoškolskih ustanova Srpske i rektori univerziteta u Banjaluci i Istočnom Sarajevu.

“Tako da je to jedna vrsta samovolje direktora agencije na bh. nivou. Mene lično to nije iznenadilo, s obzirom na to da sam se upoznao sa njegovim stavovima na rektorskim konferecijama tako da je to bilo nužno da povučemo te poteze”, rekao je Stevo Pašalić, rector Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

Halilovića u krivičnoj prijavi terete za zloupotrebu položaja ili ovlašćenja i krivotvorenje isprave i da je odbijanjem upisa dva univerziteta iz Republike Srpske u registar prekršio Statut Agencije i Zakon o visokom obrazovanju u BiH. Iz Vlade RS su ranije najavili da će zamjenik direktora i članovi Upravnog odbora Agencije iz srpskog naroda do daljeg zamrznuti rad, a pokrenuće i proceduru za smjenu direktora Agencije na nivou BiH. Tražiće i povlačenje rektora iz Srpske iz rada Rektorske konferencije na nivou BiH.