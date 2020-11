Studenti medicine volontiraju na UKC-u Republike Srpske

Bezbrižne studentske dane, kabinete za anatomiju i knjige Vladan Gačić i Dajana Duka zamijenili su stvarnim životom ljekara u UKC. I to po sopstvenoj želji. Ponudili su se da volontiraju.

Opet to nije isto dok se ne vidi svojim očima. S obzirom da mi radimo smjene po četiri časa, to ne mogu da kažem da nam je naporno. Možemo mi to svi izdržati. Međutim, situacija jeste zastrašujuća, to je veliki broj pacijenata koji prolazi sam urgentni idu na druge odjele. Međutim, iako je to prometno, vidi se da je već zasićenje samog zdravstvenog sistema, da su doktori umorni i da je to već, da je vrlo teška situacija i da moramo svi da pomognemo", kaže Dajana Duka, student medicinskog fakulteta.

"Ja sam bio na kovid odjeljenjima, mogu reći da su vrhunski doktori, da rade sve što treba. Naravno, pokazuju nam. Svi smo zaštićeni, imamo unifrome, imamo maske. Rizik je minimalan da se zarazimo na klinikama", kaže Vladan Gačić, student medicinskog fakulteta.

Dajana i Vladan, nisu sami. 60-tak njihovih kolega studenata javilo se upravi UKC sa željom da pomognu i pruže podršku medicinskim radnicima u liječenju pacijenata zaraženih virusom korona.

"Studenti pomažu svim zdravstvenim radnicima, tako što su preuzeli na sebe dio administrativnog posla koji najviše vremena oduzima doktorima, prisustvuju vizitama, mogu da nauče neke specifične stvari vezane za ovu pandemiju sa kojom do sada nisu imali priliku da se upoznaju sa njom kao što je oblačenje zaštiten opreme itd", kaže Stefan Kremenović, predstavnik studenata medicinskog fakulteta Banjaluka.

Zdravstveni sistem u Republici Srpskoj ima budućnost, zahvaljujući ovim mladim ljudima, kažu u Upravi UKC-a. Studenti su se javili u pravo vrijeme.

"Da pomognu zdravstvenim radnicima, jer su osjećali potrebu da daju svoj veliki doprinos sada, kada je zdravstveni sistem u najtežem položaju, kada imamo veliki broj apcijenata, oboljelih do kovida, a i drugih pacijenata i kada je svaka pomoć dobro došla", kaže Vlado Đajić, generalni direktor UKC-a.

Studenti su se brzo prilagodili načinu rada i prihvatili svoje zadatke, hvale ih u UKC-u.

Najviše pomažu u administrativnim poslovima, prisustvuju vizitama i obučavaju se za rad sa kovid pacijentima. Studenti su u potpunosti zaštićeni i ne postoji mogućnost da se zaraze prilikom volonterskog rada.