Stroge kontrole površina zasijanih pšenicom su krenule. Na spisku Agencije za agrarna plaćanja Republike Srpske, prema sistemu slučajnog odabira, našla su se 142 korisnika. Biljeljina, Laktaši, Gradiška, Srbac, prve su četiri opštine na listi za kontrolu.

Određene nepravilnosti su već uočene. Neriješeni imovinsko-pravni odnosi, lažni podaci, zasijano sve izuzev onoga što je prijavljeno, najčešće su nepravilnosti koje se vide na terenu. Za sve one koji ovako posluju, kako kažu u Agenciji, slijede sankcije.

“Naš član Pravilnika podrazumijeva koja su to tri, odnosno četiri uslova nužna da budu kumulativno ispunjena da bi neko mogao bude korisnik, to je: da bude ažuriran u APIF-u, da je prijavio doprinose, da je platio protivgradnu preventivu i da nam je dao tačne podatke, odnosno istinite podatke. Čak Pravilnik predviđa i sankcije za one koji budu dali lažne podatke, a to je isključenje iz podsticaja, po ovom Pravilniku, na period do dvije godine, odnosno, najmanje dvije godine“, kaže Savo Minić direktor Agencije za agrarna plaćanja Republike Srpske.

Ko pošteno radi, nema čega da se plaši, tvrde oni koji uredno posluju. Da se nelojalnoj konkurenciji mora stati u kraj, kaže i Boško Radić iz Semberije. Boško tvrdi da bi akcenat u kontrolama trebalo da se stavi na to da li poljoprivredni proizvođač ima količinu pšenice koju je prijavio. Sve ostalo je, kako kaže, manje važno.

“Znam da je veliki broj nepravilnosti, da su ljudi našli stvarno površine pšenice one koje nisu posijane, da su napisane da su posijane. To je sramota i svako ko tako nešto radi treba da bude sankcionisan“, kaže Boško Radić predsjednik Udruženja poljoprivrednih proizvođača “Sela Semberije”

Kontrole uskoro neće prestati. Sljedeće četiri opštine na redu su Modriča, Šamac, Derventa i Brod.