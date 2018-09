Stranci obezbijedili 40 miliona maraka za miješanje u izborni proces u RS

Britanci i Amerikanci su obezbijedili oko 40 miliona maraka za pojedine medije i nevladine organizacije da bi se preko njih miješali u izborni proces, poručuje predsjednik Srpske Milorad Dodik.

Tvrdi, da dokazi postoje. Riječ je o nizu telefonskih poziva i sastanaka po Banjaluci. "Imamo tačne podatke kada se razgovaralo i šta je rečeno", tvrdi predsjednik. Postoje podaci, kako kaže Dodik, i da je prijećeno ljudima i odavno je, kaže, upozoravao na to, ali dio javnosti te informacije nije želio da tretira ozbiljno.

"U pitanju je 40 ljudi koje je ovdje došlo operativno, svakog znamo gdje se nalazi od toga je pet u Banjaluci bave se svaki dan pitanjima destabilizacije u javnosti i mnogo čega drugog. Imamo podatke kada i zašto se razgovaralo, recimo da se prijeti ljudima iz drugog bloka da moraju da ostanu, ono što je Vučić rekao mi tim raspolažemo, ali to je ovdje bila opšta tajna", istakao je Milorad Dodik, predsjendik Republike Srpske.

Predsjednik Srpske poručuje da je evidentna britanska podrška srpskom članu Predsjedništva BiH, Mladenu Ivaniću.

"Kao član Predsjedništva BiH ću insistirati na ukidanju stranog miješanja, što Ivanić nije sposoban i neće. Da se dijalog između stranaca i institucija vlasti na prostoru BiH odvija u okviru standarda koji su za sve normalne zemlje potrebni, izbaciti ih iz bilo kakvog upliva i mogućnosti da se bave makro ili mikro pitanjima na nivou BiH", istakao je Dodik.

Lider Socijalista Petar Đokić takođe tvrdi da se sve radi sa pojedincima iz Republike Srpske da se udruže i manipulišu izborima. Posebno zabrinjava, kaže Đokić, strašan scenario koji može da poljulja stabilnost i mir u Srpskoj. Niko nema, kaže, prava da utiče na volju građana, iako je uplitanje inostranih faktora evidentno.

I lider DNS-a, Marko Pavić, vjeruje da strancima u uplitanju pomažu upravo pojedinci iz Srpske i BiH.

"Ono što nas brine jesu moguće najave i najružniji incidenti i pojave koje bi mogle da izazovu neko nezadovoljstvo i da kažu da je za to odgovorna vlast, odnosno da na taj način utiču na građane. Ono što želim reći, dok drugi idu u strane ambasade i stranim predstavnicima, mi građanima objašnjavamo našu politiku, a ne nikome sa strane", istakao je Pavić.

I iz Srbije su ovih dana stigle jasne poruke o miješanju stranaca u izborni proces. Nakon što je predsjednik Aleksandar Vučić rekao da za to ima i dokaze, to potvrđuju i politički analitičari. Vjeruju da narodi u BiH sami treba da uzmu sudbinu u svoje ruke jer ih, kako kažu, strani dušebrižnici mogu samo gurnuti u neko novo more krvi i rata.

"I vi ćete vidjeti prisustvo ne samo na Kosovu britanskih specijalaca i prisustvo ne samo na Kosovu, britanskih specijalaca, nastup njihovih specijalaca, itd nego ćete to videti i na konkretnim primerima u BiH, odnosno Republici Srpskoj. Šta znači slanje 40 specijalaca britanskih u BiH neposredno pred izbore 7. oktobra", istakao je Radovan Kalabić, istoričar.

Lideri vladajuće koalicije danas su nakon sastanka u Palati poručili i da bi uticaj stranaca bio gotovo onemogućen kada bi bio ukinut rad visokog predstavnika, udaljene strane sudije iz Ustavnog suda ali i smanjena uloga Savjeta ministara.