Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je večeras da odluke koje su od životne važnosti za Republiku Srpsku donose tri stranca koje u Ustavnom sudu BiH forsira međunarodna zajednica zajedno sa dva Bošnjaka, te da se taj sud ustremio samo na Republiku Srpsku, iako 16 njegovih odluka nije sprovedeno.

Komentarišući odluku Ustavnog suda u vezi sa vojnom imovinom u Republici Srpskoj, Dodik je rekao da je riječ o grupi kriminalaca i međunarodnih mafijaša koji u BiH pokušavaju da izvrgnu pravo, sruše Ustav, Dejtonski mirovni sporazum, međunarodno pravo.

"Ranije je to bio visoki predstavnik pa je on, kršeći međunarodno pravo i baveći se međunarodnim kriminalom, uporno donosio odluke protiv Republike Srpske. A onda su shvatili da je to prošlo, tako da su morali promijeniti taktiku i prebacili su sve to na Ustavni sud BiH koji bez ustava, protiv zakona, pribavlja sebi pravo i odlučuje", rekao je Dodik za OSM televiziju.

Prema njegovim riječima, u Ustavnom sudu BiH napravljena je sprega "međunarodnih lopova i kriminalaca i Bošnjaka koji pokušavaju da putem navodnih pravnih normi, dodatno zarobe Republiku Srpsku i da kažu - morate to provoditi".

"BiH je nemoguća zemlja, mučilište i ne samo za nas. Mi koliko-toliko obezbjeđujemo naše dostojanstvo, kroz institucije Republike Srpske, borimo se i borićemo se i nećemo pristati ni na kavo nametanje pa čak ni ono što je negativno, kroz Ustavni sud. Mi ćemo se boriti kroz praksu u životu, kako i na koji način to riješiti", poručio je Dodik.

Srpski član Predsjedništva rekao je da su visoki predstavnik i Ustavni sud srušili međunarodno pravo i međunarodno povjerenje koje se okupilo oko Dejtonskog sporazuma.

"Mnogi govore danas u svijetu da je BiH propala zemlja. Ona se ne može reintegrisati, jer nema elemenata za to i oni sad pokušavaju da pričamo o pravnoj državi, da nametnu nepravo, neustavan sistem. Naravno da to ima svoje zatezanje i jednog dana će puđi sve, i sama BiH, što i treba", istakao je Dodik.

Srpski član Predsjedništva BiH i ovom je prilikom ponovio da Program reformi nije NATO.

"Ako neko može ubijediti javnost u Republici Srpskoj da je Dodik pristao na NATO i vjerovati opoziciji, eto neka vjeruje", rekao je Dodik i dodao da je Mladen Ivanić kao član Predsjedništva BiH svojedobno napravio "makaze" u kojima je taj program reformi, odnosno Akcioni godišnji plan, ostavljen budućoj vlasti.

On je istakao da je ono što je bio Akcioni plan redukovano i da u Programu reformi nema reforme policije ni mnogo čega drugog.

"A ono što ima, naše je da li ćemo i kako to provoditi", naveo je Dodik.

Govoreći o evropskim integracijama BiH, Dodik je podsjetio da su članovi Predsjedništva BiH bili u Briselu i da je tada razgovarano o tri uslova koje BiH treba ispuniti kako bi dobila saglasnost za status kandidata u EU, a tiču se formiranja Savjeta ministara, rješavanja pitanja rominga i akreditacija visokoškolskih ustanova u Republici Srpskoj.

"Roming smo riješili bukvalno na prepad", rekao je Dodik.

Konstatujući da se dugo čekalo na Savjet ministara i akreditovanje, Dodik je dodao da je poslije toga BiH dobila još 14 uslova za koje svako pošten može da vidi da BiH za dugo vremena odbacuju od statusa kandidata. "Ja to doživljavam kao jednu vrstu kazne", zaključio je Dodik.